Rezerwy zagrają na Skrzydlatej

Już w środę (5 sierpnia) rezerwy Olimpii rozegrają swój drugi mecz w tym sezonie w IV lidze. Ich rywalem będzie Polonia Lidzbark Warmiński. Spotkanie odbędzie się na boisku przy ul. Skrzydlatej, pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 18.

Trzy mecze w ciągu tygodnia – tak wygląda w tym sezonie początek IV ligi w województwie warmińsko-mazurskim. W pierwszej kolejce rezerwy Olimpii Elbląg w sobotę przegrały 2:3 z Zatoką Braniewo. Już w środę (5 sierpnia) będą miały okazję do zdobycia pierwszych punktów w tym sezonie. Na boisku przy ul. Skrzydlatej podejmą Polonię Lidzbark Warmiński.

Rywal w pierwszej kolejce cieszył się z trzech punktów, które zdobył w pojedynku z Błękitnymi Orneta. Poloniści wygrali 3:0, a na listę strzelców wpisali się Dawid Bogdański (x2) i Paweł Łukasik (karny). Strzelec dwóch bramek przyszedł do Polonii w przerwie zimowej sezonu 2019/20 z trzecioligowego Huragana Morąg. W przerwie letniej w Polonii nie doszło do żadnej rewolucji: kadrę uzupełnili juniorzy Mateusz Kamieniecki i Oskar Żuk. Jakub Jankowski i Bartłomiej Zakrzewski zostali wypożyczeni do Cresovii Górowo Iławeckie.

W derbach powiatu lidzbarskiego poloniści pierwszą bramkę strzelili już w pierwszej połowie, w drugiej połowie dołożyli dwie i po końcowym gwizdku cieszyli się ze zwycięstwa nad lokalnym rywalem. W poprzednim sezonie poloniści zajęli siódme miejsce w IV lidze, w tym chcieliby poprawić ten wynik.

W ubiegłym sezonie z powodu koronawirusa obie drużyny spotkały się tylko raz: w Lidzbarku Warmińskim ze zwycięstwa cieszyli się żółto-biało-niebiescy, którzy wygrali 4:0. Na listę strzelców wpisali się Dawid Olewnik, Oskar Kordykiewicz (x2) i Daniel Morys.

Pozostaje pytanie o to, kto zagra w zespole elbląskiego czwartoligowca. W sobotę w barwach elbląskiego grali pozyskani z myślą o grze w II lidze: Michał Ressel, Bartosz Przybysz i Marcin Bawolik. W składzie na Zatokę znalazło się też kilku piłkarzy, który w ubiegłym sezonie grali w pierwszym zespole Olimpii. A w kolejce na debiut w IV lidze czekają zawodnicy, którzy przyszli do zespołu z Akademii Olimpii. Prawdopodobnie część piłkarzy z pierwszego zespołu wybiegnie na murawę.

Tymczasem w czwartek (6 sierpnia) pierwsza drużyna Olimpii rozegra pierwsze w tym okresie przygotowawczym spotkanie sparingowe. Rywalem elblążan będzie spadkowicz z ekstraklasy – Arka Gdynia. Spotkanie zostanie rozegrane w Gniewinie, gdzie gdynianie przebywają na obozie przygotowawczym. Początek spotkania o godzinie 11.

Olimpia II Elbląg vs Polonia Lidzbark Warmiński – środa, godzina 18, boisko przy ul. Skrzydlatej.

