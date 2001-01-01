Świt na Agrykola 8

Tęsknić można za wieloma rzeczami: za dawnymi miłościami, ulubionymi wakacyjnymi zakątkami, a czasem po prostu za kompletem punktów. Kibice Olimpii od trzech meczów czekają na wygraną, ale w sobotę czeka ich trudny egzamin. Świt Nowy Dwór Mazowiecki nie rozdaje nic za darmo, mają swoje cele, a przy tym są jedną z czołowych drużyn III ligi grupy I.

W barwach Świtu występuje postać doskonale znana piłkarskiej Polsce, Michał Kucharczyk. Weteran warszawskiej Legii, z którą przez lata święcił triumfy na krajowych boiskach i występował w europejskich pucharach, postanowił wrócić do klubu, w którym rozpoczynał swoją piłkarską przygodę. Dla miejscowych kibiców to nie tylko symboliczny powrót, ale przede wszystkim solidne wzmocnienie sportowe. W trwającym sezonie Kucharczyk gra regularnie i z czterema golami jest najskuteczniejszym strzelcem Świtu oraz jednym z liderów ofensywy drużyny. Olimpia Elbląg dobrze pamięta skuteczność Michała Kucharczyka. W kwietniu 2010 roku wpisał się na listę strzelców w meczu zakończonym zwycięstwem Świtu 2:0, a kilka miesięcy wcześniej, w sierpniowym spotkaniu przy Agrykola, dwukrotnie pokonał bramkarza gospodarzy i miał istotny udział w szalonym triumfie 6:5.

Ofensywny piłkarz zadebiutował w barwach Świtu w 2008 roku. Wcześniej w nowodworskim klubie rozegrał 61 spotkań, strzelając 40 bramek. W sezonie 2008/2009 został z 24 trafieniami królem strzelców III Ligi. Później bronił barw Legii Warszawa, Pogoni Szczecin, a także dwóch azjatyckich klubów: Urału Jekaterynburg i Paxtakoru Toshkent. Ostatnio grał w rezerwach stołecznego zespołu. Zdobył 5 Mistrzostw Polski, 6 Pucharów Polski, wystąpił 9 razy w reprezentacji oraz strzelił 59 bramek w Ekstraklasie.

Trenerem Świtu jest natomiast doskonale znany elbląskiej publiczności Mykoła Dremliuk. Jeszcze niedawno prowadził Legionovię, z którą zakończył zmagania w IV lidze mazowieckiej na siódmym miejscu. Teraz ma do dyspozycji zespół o większym potencjale i ambicjach, a w Nowym Dworze liczą, że jego doświadczenie wyniesione zarówno z ławki trenerskiej, jak i z boiska, pozwoli Świtowi powalczyć o poważniejsze cele. W Elblągu pamiętamy go doskonale, w barwach Olimpii wystąpił 66 razy, strzelił pięć bramek i brał udział w awansie do I ligi.

Krótko o losach Świtu

Historia drużyny, sięgająca 1935 roku, jest pełna dramatycznych awansów i sportowych emocji, od III ligi w 1991 roku, przez drugoligowe triumfy w połowie lat 90., po pamiętny barażowy sukces ze Szczakowianką w 2004 roku, który otworzył drogę do I ligi i krótkiego epizodu w Ekstraklasie. Choć piłka jest wizytówką klubu, Świt to także inne dyscypliny. Kajakarze zdobywali medale olimpijskie, a ciężarowcy ustanawiali rekordy świata. Ten niewielki klub udowadniał, że z małego miasta można wyszkolić sportowców światowego formatu.

Obecny Świt

W bramce pewnym punktem pozostaje Leonid Otczenaszenko, którego pewne interwencje wielokrotnie ratowały zespół w trudnych momentach. Linia obrony zyskała świeży oddech dzięki dwóm nowym twarzom: ukraińskiemu stoperowi Danylo Demianence, ostatnio występującemu w Stilonie Gorzów Wlkp., oraz litewskiemu obrońcy Emilu Andruškevičowi z Akademii Polonii Warszawa. W drugiej linii doświadczeniem przewodzi Piotr Piekarski, który w przeszłości sprawdzał się w barwach GKS-u Bełchatów. Obok niego coraz śmielej przebija się młody i dynamiczny Mikołaj Chodorski. Warto również zwrócić uwagę na nastoletnich zawodników: Mateusza Paszkiela (Escola Varsovia), Stanisława Karapudę (Akademia Motoru Lublin) oraz Maksymiliana Wojciechowskiego (Akademia ŁKS Łódź), którzy systematycznie zdobywają zaufanie trenera i coraz śmielej zaznaczają swoją obecność w drużynie.Najgroźniejszą bronią Świtu w ataku pozostają Fabian Leonowicz oraz wspominany już Michał Kucharczyk.

Świt w tym sezonie III ligi pokazał, że potrafi być zarówno bohaterem, jak i… źródłem nerwów dla swoich kibiców. Start był wymarzony, 3:0 w Wasilkowie i 2:1 u siebie z CK Troszyn, czyli wszystko zgodnie z planem. Potem jednak przyszło zderzenie z rzeczywistością: Legia II Warszawa i Widzew II Łódź udowodniły, że łatwo punktów nie oddadzą, odpowiednio 1:2 i bolesne 0:5. Na szczęście Świt szybko podniósł głowę, pokonując GKS Bełchatów 3:1 i wygrywając szalony mecz w Mławie 4:3. Ostatnia kolejka to minimalna przegrana 0:1 z Wartą Sieradz. Ten zespół jest jak rollercoaster.

Bilans konfrontacji

Starcia Olimpii Elbląg ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki to historia niezwykle wyrównanej rywalizacji. Oba zespoły odniosły po pięć zwycięstw, dwukrotnie dzieliły się punktami, a dodatkowym akcentem pozostaje pucharowe starcie z 2011 roku, gdy elblążanie triumfowali na wyjeździe 2:0. Oczywiście mecze miały różny charakter: od twardych, wyrachowanych bojów po widowiska pełne zwrotów akcji. Najbardziej szalonym pozostaje spotkanie z 2009 roku przy Agrykola, zakończone rezultatem 5:6. Tamtego dnia błysnęli Michał Kucharczyk i Dariusz Zjawiński, późniejszy zawodnik m.in. Legii, Cracovii czy Arki, a po stronie Olimpii m.in. na listę strzelców dwukrotnie wpisał się Piotr Trafarski.

5 zwycięstw Olimpii, 2 remisy, 5 zwycięstw Świtu, bramki: 14:17

Puchar Polski 1 zwycięstwo Olimpii, bramki: 2:0

23.09.2006 r. - Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Olimpia Elbląg 1:1 (Mazurkiewicz)

12.05.2007 r. - Olimpia Elbląg - Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1:1 (Koprucki)

25.08.2007 r. - Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Olimpia Elbląg 4:1 (Koprucki)

05.04.2008 r. - Olimpia Elbląg - Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1:0 (Biegański)

08.08.2009 r. - Olimpia Elbląg - Świt Nowy Dwór Mazowiecki 5:6 (Stróż, Trafarski x2, Treszczotko, Kolosov)

21.04.2010 r. - Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Olimpia Elbląg 2:0

18.09.2010 r. - Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Olimpia Elbląg 0:1 (Jackiewicz)

30.04.2011 r. - Olimpia Elbląg - Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1:0 (Czigladze)

03.08.2011 r. - Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Olimpia Elbląg 0:2 (Iwan, Kołodziejski) - Puchar Polski

15.09.2012 r. - Olimpia Elbląg - Świt Nowy Dwór Mazowiecki 0:1

20.04.2013 r. - Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Olimpia Elbląg 0:1 (Wierzba)

12.10.2013 r. - Olimpia Elbląg - Świt Nowy Dwór Mazowiecki 0:1

11.05.2014 r. - Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Olimpia Elbląg 1:2 (Sedlewski, samobójcza)

Historyczny wyjazd kibicowski

W niedzielę, 21 września, Olimpia Elbląg zmierzy się w Warszawie z rezerwami Legii. Spotkanie, rozgrywane na głównej murawie przy Łazienkowskiej 3, urasta do rangi niecodziennego wydarzenia, i to nie tylko sportowego. Kilkadziesiąt lat przyjaźni między fanami obu klubów znajduje tu swoją naturalną kontynuację.

Elbląscy sympatycy planują podróż do stolicy w formie rzadko spotykanej na tym szczeblu rozgrywek, bo specjalnym pociągiem, który sam w sobie staje się symbolem wyjątkowości całego przedsięwzięcia. Organizatorzy apelują o szybkie zapisy, podkreślając, że powodzenie wyprawy zależy od wspólnego zaangażowania. Wszystko wskazuje, że ten wrześniowy dzień zapisze się w pamięci fanów Olimpii jako kolejny rozdział zgodowej historii z Legią. Szczegóły tutaj.

Olimpia Elbląg - Świt Nowy Dwór Mazowiecki w sobotę, 13 września, godz. 16.