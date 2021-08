Tomasz Grzegorczyk o meczu z Wigrami (komentarze pomeczowe)

W piątek (13 sierpnia) Olimpia Elbląg przegrała na wyjeździe 0:1 z Wigrami Suwałki. Co oo meczu powiedział Tomasz Grzegorczyk, trener Olimpii. Zobacz bramkę ze spotkania.

Piątek, trzynastego, nie był szczęśliwy dla piłkarzy Olimpii Elbląg. Żółto-biało-niebiescy przegrali w Suwałkach z tamtejszymi Wigrami 0:1, po samobójczej bramce Klaudiusza Krasy. Młodzieżowiec Olimpii znalazł się w niewłaściwym miejscu w niewłaściwym czasie. Po strzale Patryka Mularczyka, piła odbiła się od młodzieżowca Olimpii i wpadła do bramki Andrzeja Witana. - Bardzo przypadkowe trafienie Wigier, do tego kuriozalny błąd naszego bloku obronnego i to na pewno boli - podsumował Tomasz Grzegorczyk, trener Olimpii dla klubowej strony internetowej.

Gra Olimpii mogła się podobać, żółto-biało-niebiescy prowadzili grę, zabrakło jednak tego, co najważniejsze, czyli bramek. - Uważam, że zdominowaliśmy przeciwnika, ale zabrakło nam po prostu bramki. Wigry objęły prowadzenie stosunkowo szybko, cofnęły się na swoją połowę i kompaktowo broniły, a naszym zadaniem po stracie gola było rozbicie ich bloku, co się nie udało mimo wielu stałych fragmentów gry oraz ilości ataków i dośrodkowań w pole karne. Jesteśmy sami sobie winni i to musimy już w środę naprawić, a przez najbliższe dni na pewno popracujemy nad finalizacją akcji - kontynuował Tomasz Grzegorczyk.

W środę elblążanie na własnym boisku podejmą Pogoń Siedlce. Żółto-biało-niebiescy już w tym sezonie wygrali z tym rywalem 3:0 w rundzie wstępnej Pucharze Polski. - Oczekuję od zawodników sportowej złości, bo stać ich nie tylko na dobrą grę, ale także na odnoszenie zwycięstw. Spadł na nasze głowy może nie kubeł, ale kubełek zimnej wody i teraz w środę muszę znaleźć taktyczne rozwiązanie na to, aby poradzić sobie z Pogonią na własnym stadionie. Jeżeli powtórzy się taki doping, jaki nas niósł w meczu z Hutnikiem, to na pewno doda nam skrzydeł i pozwoli powalczyć o pełną pulę - zakończył trener Olimpii.

