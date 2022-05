Tomasz Grzegorczyk: Przepraszam kibiców (komentarze pomeczowe)

- Krótko: zawód i za to przepraszam naszych kibiców – powiedział Tomasz Grzegorczyk, trener Olimpii Elbląg po ostatnim meczu swojej drużyny. Wczoraj (22 maja) żółto-biało-niebiescy przegrali 0:1 z rezerwami Śląska Wrocław.

- o meczu: Chcieliśmy ten ostatni mecz wygrać, zabrakło skuteczności. Zagraliśmy pięcioma młodzieżowcami. Jak się gra z przewagą jednego zawodnika 70 minut i nie jest się w stanie strzelić bramki, to nie można meczu wygrać. Krótko: zawód i za to przepraszam naszych kibiców. Przygotowujemy się pod kątem następnego sezonu.

- o zakończonym sezonie: Mamy 47 punktów i wcześniej zapewniliśmy sobie utrzymanie, Mam nadzieję, że zdobyliśmy jednak drugie miejsce w Pro Junior System i to będzie zastrzyk finansowy dla naszego klubu. Jeżeli t dwa czynniki będą spełnione, , to uważam ten sezon za dobrą podstawę pod nowy sezon. A co się okaże, to zobaczymy.

- o zmianach personalnych w drużynie: Siedem, osiem osób odejdzie na pewno. Do środy zbierze się zarząd klubu i podejmie jakieś decyzje. Wtedy zobaczymy jak to będzie wyglądało.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg