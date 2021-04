Trampkarze Olimpii przed wznowieniem rozgrywek

(fot. Olimpia Elbląg)

Zapowiedziany przez ministra zdrowia powrót do sportu to dobra informacja dla grup młodzieżowych z Akademii Piłkarskiej Olimpii Elbląg. Tym samym do rywalizacji powrócą drużyny ze wszystkich kategorii wiekowych. O ostatnich przygotowaniach Olimpii rocznika 2006 opowiedział nam trener Przemysław Marusa.

- W czasie braku możliwości normalnego treningu zawodnicy z rocznika 2006 każdego dnia otrzymują trening do indywidualnej realizacji w miejscach zamieszkania, a informacje o treści treningu w postaci rozpisek i materiałów wideo są zamieszczane w dzienniku klubowym. - mówi trener Przemysław Marusa. Warto przypomnieć, że akurat ten rocznik zdążył rozegrać jedno spotkanie w ramach rozgrywek C1 Trampkarz (RW) "ProTrainUp Ekstraklasa". Olimpia wygrała ze Stomilem Olsztyn SA 3:1 (gole dla elblążan strzelali: Filip Sznajder, Jan Piróg oraz Borys Duda). Poza dwiema wymienionymi drużynami w lidze rywalizują: Żuri Olsztyn, Constract Lubawa, Rona 03 Ełk, Legia-Bart Bartoszyce, Mini Soccer Academy. Ze względu na lockdown nie odbyły się cztery kolejki (od 2 do 5). - Moi podopieczni mają różnorodne zajęcia, począwszy od treningów biegowych, poprzez jazdę na rowerze, treningi motoryczne z trenerem Kamilem Wengerem, treningi funkcjonalne i interwałowe w formie TABATY, aż do stricte piłkarskich zadań doskonalących przede wszystkim elementy indywidualnej techniki użytkowej zawodników. Spotykamy się również online, aby być ze sobą w kontakcie i mieć możliwość wzajemnej integracji - dodaje trener Marusa. WMZPN zaproponował dwa warianty kontynuacji rozgrywek. W pierwszym planowane jest wznowienie od kolejki nr 6, a po rozegraniu pierwszej rundy, czyli 7 kolejek, podzielić ligę na grupę mistrzowską i spadkową, przy czym rozgrywki skończyłby się w weekend 19/20 czerwca. W drugim wariancie zostaną anulowane wyniki z pierwszej kolejki i liga zaczyna się od początku, ale z podziałem na grupy wschodnią i zachodnią. Po dwie najlepsze drużyny awansowałyby do grupy mistrzowskiej, pozostałe utworzyłyby grupę spadkową. Termin ostatniej kolejki planowany jest na weekend 19/20 czerwca. Ostateczny format poznamy jednak po przeanalizowaniu wszelkich uwag i propozycji wysyłanych do piątku 16 kwietnia. Olimpia z rocznika 2006 wciąż jednak musi trenować indywidualnie: - Chłopcy raportują swoje treningi w postaci zrzutów ekranu z aplikacji i urządzeń rejestrujących aktywność fizyczną. Dokumentują również swoją pracę za pomocą zdjęć i filmów video, które wysyłają do mnie. Pomimo realizacji zajęć w takiej formie, wszyscy czekamy na powrót na zielone boisko, by realizować naszą pasję w normalnych warunkach i zgodnie z duchem piłki nożnej. - zakończył trener Marusa.

qba