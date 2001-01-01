„Tu i teraz nikt nie chce likwidować Olimpii”

Składając wniosek o upadłość Olimpii, działacze „kupili” sobie czas na restrukturyzację klubu. Na piątkowym (8 sierpnia) spotkaniu z dziennikarzami i kibicami przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące najbliższej żółto-biało-niebieskiej przyszłości. Zobacz zdjęcia z treningu.

Pierwsza drużyna Olimpii Elbląg ma już za sobą dwa pierwsze mecze (2:2 w III lidze z Bronia Radom i 0:1 z Wartą Poznań w Pucharze Polski). W sobotę (9 sierpnia) Olimpijczycy podejmą Wartę Sieradz w pierwszym meczu na własnym boisku. Dziś (8 sierpnia) osoby związane z elbląskim klubem spotkały się z dziennikarzami i kibicami na otwartym treningu, aby przedstawić najważniejsze informacje dotyczące klubu po zmianie zarządu przy Agrykola 8.

W tym miejscu odsyłamy naszych czytelników do wywiadów, jakie portElowi udzielili radca prawny dr Dagmara Uhryn, współpracująca z Olimpią w procesie restrukturyzacji i Robert Krawczyk, członek zarządu klubu.

Restrukturyzacja

Kibice pytali m.in. o sytuację finansową klubu i zadłużenie „odziedziczone” po poprzednikach.

- Audyt to jest dość długotrwały proces. Wolałem się skupić na tym, aby przygotować zespół do bieżącego sezonu. Audyt jeszcze przez jakiś okres będzie się toczył – mówił Robert Krawczyk. - Walczymy o przyszłość, Analizą przeszłości zajmiemy się w momencie ustabilizowania sytuacji klubu. W trakcie procesu restrukturyzacji wychodzą elementy z przeszłości. Audyt będzie trwał długo, bo cały czas wychodzą nowe rzeczy. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to będzie trwało jeszcze miesiąc czy pół roku.

- Aktualnie przez nadzorcę układu jest tworzony spis wierzytelności. Na „tu i teraz” trudno mówić o konkretach co do wierzytelności – dodała dr Dagmara Uhryn, radca prawny.

Razem z wnioskiem o ogłoszenie upadłości został zgłoszony wniosek o restrukturyzację. Złożenie tego wniosku niejako „wymusiły” przepisy prawa i fatalna sytuacja finansowa elbląskiego klubu. Zarząd klubu nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę.

- Został złożony wniosek w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Razem z nim został złożony wniosek o zawieszenie jego rozpatrywania na czas rozpatrywania postępowania postępowania restrukturyzacyjnego – wyjaśniała Dagmara Uhryn. - Klub znalazł się w takiej sytuacji, w której był zobowiązany do złożenia takiego wniosku. Priorytetem jest proces restrukturyzacji. Zarząd działa w kierunku, aby upadłości nie było. Medialnie wniosek o upadłość wygląda fatalnie, ale faktycznie „tu i teraz” nikt nie ma zamiaru likwidować klubu.

Pierwsza drużyna

- Koszty związane z budżetem pierwszego zespołu zostały bardzo ograniczone, ale dające możliwość walki o wyznaczone cele – mówił Robert Krawczyk. - Jeżeli chodzi o kwestie finansowania na ten moment jesteśmy spokojni, bezpieczni. Dopóki od zawodników nie będą przychodziły informacje, że coś jest nie tak, to nie ma się co martwić. Budżet klubu jest poniżej średniej w naszej lidze.

- Mamy 12 nowych zawodników, Każdy kolejny tydzień wskazuje nam kierunki korekty, aby maksymalizować efektywność piłkarzy w drużynie – dodał Damian Jarzembowski, trener pierwszej drużyny. - Mamy ogromną nadzieję, że chłopaki dostaną bodziec do działania od kibiców. Może z elementem szczęścia, ale trzy punkty będą się pojawiać i dawać nam radość. Nie jestem człowiekiem, który obieca, że od jutra będzie super i fantastycznie. Twardo stąpam po ziemi. Podobnie jak działacze nie chcemy obiecywać, że nie popełnimy błędów. Rozmowy dotyczące pozyskania nowych piłkarzy były bardzo trudne. Ściągnęliśmy ludzi, którzy chcieli tu przyjść, trochę zaryzykować, nie wiedząc do końca jak będzie. To nie było łatwe zadanie i koncert życzeń, gdzie mogłem sobie wybierać, kogo chcę.

fot. Anna Dembińska

Pewną ciekawostką jest fakt, że dziś (8 sierpnia) Olimpijczycy po raz pierwszy trenowali na murawie przy ul. Agrykola 8, bo wcześniej trwały prace na obiekcie. Przypomnijmy, że sezon przygotowawczy rozpoczęli pod koniec czerwca.

Dlaczego bilety są takie drogie?

Duże kontrowersje wzbudziły ceny biletów. Przypomnijmy, że w sezonie 2024/25, kiedy Olimpia grała jeszcze w II lidze, bilety na rudne jesienną kosztowały 20 zł w przedsprzedaży i 30 zł w dniu meczu (A1 i A2). Na zniżki mogli liczyć seniorzy (15 zł) oraz kobiety i dzieci (10 zł w przedsprzedaży i 20 zł w dniu meczu). Karnety na cały sezon na trybuny A1 i A2: 300 zł (normalny), 200 zł (dla seniorów) i 150 zł (młodzież i kobiety); na rundę jesienną: 160 zł (normalny), 120 (dla seniorów) i 80 zł (młodzież i kobiety) .

W sezonie 2025/26 w III lidze na trybuny A1 i A2 ... początkowo zlikwidowano „promocyjne” ceny w przedsprzedaży, a „normalne” pozostały bez zmian w porównaniu z poprzednim sezonem; wyjątkiem są tu seniorzy. Bilet seniorski teraz zlikwidowano, kibice powyżej 65 roku życia są uprawnieni do biletu ulgowego kosztującego 20 zł. Spadły za to ceny karnetów (na A1 i A2 na rundę jesienną kosztuje 160 zł normalny i 120 zł ulgowy.

W ostatnich dniach klub uruchomił promocję na pojedyncze bilety.

- Renciści i małolaty wystraszyli się tych cen. Zero promocji, żeby tych małolatów na mecz przyciągnąć – mówił jeden z kibiców obecnych na spotkaniu. - Dwójka rodziców i trójka dzieci zapłaci 120 zł, żeby zobaczyć mecz w III lidze...

- Zawsze chodziło nam o to, żeby dla młodzieży były najtańsze bilety. Ja sobie kupię ten bilet bez względu na cenę. Ale chodzi nam o młodzież – dodał kolejny z kibiców. - W ostatnim czasie dużo młodzieży pojawiło się na trybunach. Dla nich to jest jednak różnica pomiędzy 10 a 20 zł za bilet.

- Tak jak wcześniej powiedziałem w wywiadzie dla portElu, część rzeczy musieliśmy przestawić na późniejszy okres. Przykro mi to powiedzieć, ale analizę cen biletów zostawiliśmy na później. Nie starczyło nam czasu, aby dogłębnie przeanalizować tę kwestię, czy nawet spotkać się z kibicami i poznać ich zdanie – odpowiedział Robert Krawczyk. - Działaliśmy pod presją czasu i nie na wszystko nam go wystarczyło. Będziemy tę kwestię jeszcze analizować. Jednym z priorytetów jest zgromadzenie na trybunach młodzieży.

Akademia

Rezerwy Olimpii po zwycięstwie 3:1 nad Victorią Bartoszyce awansowały do drugiej rundy Wojewódzkiego Pucharu Polski. IV ligę rozpoczęły od porażki 1:3 ze Startem Nidzica. Do A klasy została zgłoszona trzecia drużyna. W Pucharze Wojewódzkim nie wystąpiła, ligowe granie rozpocznie 16 sierpnia od wyjazdowego meczu z Jastrzębiem Ględy.

- Drugi i trzeci zespół to jest młodzież, wychowankowie Olimpii. To nie są drużyny tak kosztogenne jak drużyna seniorska – mówił Robert Krawczyk – Złożyliśmy wniosek do ministerstwa o dotowanie wyjazdów na mecze wyjazdowe tych zespołów.

- Szczególnie chciałbym podziękować kolegom trenerom, którzy przeszli przez ten ciężki okres, wytrwali i zostali w klubie. Naszym zawodnikom i ich rodzicom, którzy pomimo wszystkich perypetii nie zmienili barw klubowych – dodał Karol Przybyła, koordynator Akademii Olimpii. - Mam nadzieję, że przed nami teraz same nowe rzeczy.

Nowym trenerem drugiej drużyny został Bartłomiej Florek, trzeciej – Tomasz Sambor.

- Trzecia drużyna to faktycznie rocznik 2009 z Akademii, który został zgłoszony do A klasy. Uznaliśmy, że to lepsze rozwiązanie dla chłopaków pod kątem szkoleniowym – wyjaśniał Karol Przybyła. - Gra w lidze juniora starszego pod względem rozwoju sportowego daje niewiele. Wyniki meczów w lidze juniora starszego często ocierały się o dwucyfrówkę.

Nowym dużym partnerem Akademii Olimpii została firma Wójcik Meble. W klubie pojawiło się też nowe stanowisko – pełnomocnika zarządu ds. Akademii, które objął Dariusz Brodziak. Pełnomocnik zarządu ma zajmować się tematami organizacyjnymi, być „łącznikiem” pomiędzy zarządem, a Akademią. Koordynator ma zająć się sprawami typowo piłkarskimi, sportowymi.

- Akademia borykała się z podobnymi problemami, jak pierwszy zespół: brak finansów, spóźnienia z wypłatami. Wprowadziliśmy normalność, trenerzy wypłaty otrzymują na czas – wyjaśniał Dariusz Brodziak. - Pomysłów jest dużo. Chcielibyśmy podnieść standardy, podnieść poziom w Akademii. Chcemy sprowadzać lepszych trenerów i lepszych zawodników. Oczywiście jest to kwestia czasu i dodatkowych pieniędzy.

W sezonie 2025/26 drużyna Olimpii Elbląg będzie rywalizować w Centralnej Lidze juniorów do lat 15. W klubie mają nadzieję, że gra na szczeblu centralnym nie skończy się tak jak rywalizacja w CLJ U17 w sezonie 2024/25, gdzie Olimpijczycy z hukiem spadli z rozgrywek centralnych. Drużynę w CLJ U15 prowadzić będzie Rafał Starzyński.

- Rozgrywki CLJ U15 rozgrywane są w makroregionach po cztery województwa. Grać będzie ten sam rocznik, który wywalczył awans. Liczę na to, że drużyna poradzi sobie na tyle, że wywalczą sobie utrzymanie – dodał Karol Przybyła.

Robert Krawczyk zapowiedział organizację kolejnych konferencji prasowych, w trakcie których zarząd będzie informował o kolejnych działaniach w klubie.