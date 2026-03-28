Wyłączono prąd, Olimpia padła

 Elbląg, Wyłączono prąd, Olimpia padła

Pierwsza połowa dawała Olimpii nadzieję i wyglądała całkiem obiecująco, ale w przerwie jakby ktoś wyjął wtyczkę z kontaktu i na drugą część meczu zabrakło energii. Po zmianie stron ŁKS Łomża brutalnie wybiła gospodarzom z głowy marzenia o zwycięstwie. Zobacz zdjęcia.

Sobotnie popołudnie przy Agrykola przyniosło odpowiedzi, których w Elblągu wyczekiwano od kilku dni. Olimpia stanęła naprzeciw ŁKS-u Łomża w meczu o podwójnym ciężarze gatunkowym, sportowym i mentalnym. Obie drużyny miały bowiem coś do udowodnienia, a żółto-biało-niebiescy dodatkowo mieli w pamięci jesienną, bezpośrednią porażkę oraz świeże jeszcze echa nieudanego wypadu do Sieradza.

Od pierwszego gwizdka widać było różnicę względem środowej potyczki z Wartą. Tym razem Olimpia wyszła na murawę z większym spokojem, była próba cierpliwej gry, bez zbędnego chaosu i nerwowości. ŁKS również starał się odpowiadać, szukając swoich momentów, jednak przez pierwsze dwadzieścia minut spotkanie przypominało raczej partię szachów niż otwartą wymianę ciosów.

Tętno kibiców przyspieszyło dopiero w okolicach dwudziestej trzeciej i dwudziestej piątej minuty. Najpierw oglądaliśmy fantastyczne, prostopadłe podanie Kordykiewicza, które przecięło linię obrony gości, piłkę przejął Kołoczek i uderzył z bocznej strefy pola karnego, ale minimalnie minęła słupek bramki strzeżonej przez Olszewskiego. Chwilę później dośrodkowanie Krawczyka odnalazło głowę Kozery, jednak i tym razem zabrakło dokładności, bo piłka poszybowała nad poprzeczką.

Druga połowa rozpoczęła się jednak jak zimny prysznic dla Olimpii. Już cztery minuty po wznowieniu gry Dawid Dzięgielewski, niemal z niemożliwego kąta, zdołał umieścić piłkę w siatce. Zamiast impulsu do przejęcia inicjatywy, gospodarze musieli zmierzyć się z rosnącą nerwowością. ŁKS natomiast wyczuł swoją szansę. W 58. minucie było już 0:2. Tym razem na listę strzelców wpisał się Hubert Mich, zachowując największą przytomność umysłu w polu karnym i bezlitośnie wykorzystując sytuację.

Olimpia w drugiej połowie zagroziła właściwie tylko raz, pomiędzy utraconymi pierwszymi dwoma bramkami. Najpierw było dobre dośrodkowanie i uderzenie głową Wierzby, a po chwili poprawka Młynarczyka. Strzał był mocny, ale zbyt centralny, żeby zaskoczyć bramkarza.

Gdy wydawało się, że wynik nie ulegnie już zmianie, w 90. minucie ostateczny cios. Na 0:3 trafił najlepszy strzelec ligi, Hubert Antkowiak, dla którego było to już dwudzieste trafienie w tym sezonie.

Pierwsza połowa mogła dawać nadzieję, budować przekonanie, że ten mecz jest do wzięcia. Początek drugiej części brutalnie te złudzenia rozwiał. Olimpii podcięto skrzydła szybko i skutecznie, więc kolejna porażka stała się faktem.

 

Olimpia Elbląg - ŁKS Łomża 0:3 (0:0)

bramki: 0:1 - Dzięgielewski (55. min), 0:2 - Mich (58. min.), 0:3 - Antkowiak (90. min.)

 

Olimpia: Wojciechowski - Sarnowski (46’ Winkler), Kondracki (58’ Czapliński, 72’ Pek), Czernis (58’ Karbownik), Kozera (64’ Leszczyk), Kordykiewicz, Krawczyk, Młynarczyk, Sznajder, Kołoczek, Wierzba


Wyłączono prąd, Olimpia padła
Wyłączono prąd, Olimpia padła
Wyłączono prąd, Olimpia padła
Wyłączono prąd, Olimpia padła

  • I do domu
    Machu Picchu(2026-03-28)
  • I teraz laga …. Hashtagi: #Laga.pl
  • Takich mamy trenerów i managerów że nabrali buraków i zamiast kopać piłkę kopią chrzan
  • Wstyd przynoszą klubowi i miastu
  • Tego nie idzie oglądać, zero pomysłu na grę, kopanina, przewracanie się, nie są wstanie zrobić jednej składnej akcji, naprawdę tego nie idzie oglądać, już jest praktycznie strefa spadkowa, bezpośrednie mecze o utrzymanie z Bełchatowem Tomaszowem, widzewem, Troszynem na wyjazdach, potrzebny trener i to na wczoraj
    Kibic OE(2026-03-28)
  • juniorzy prezesa Pavlo G. w akcji
  • I pamiętajcie zasadne pytaniem nie czy Olimpia przegra tylko jaką różnicą bramek? Tak je zadaję od dwóch meczy i różnica jest katastrofalna.
  • Kiedy zażąd i piłkaże sie wypowiedzą na temat postawy klubu
    Jak zwykle(2026-03-28)
  • Ani pierwsza płowa, ani druga nie była dobra. Kolejna kompromitacja i pokaz antyfutbolu, którego nie da się oglądać. Wszyscy odpowiedzialni za ten stan rzeczy połoninni być usunięci w trybie natychmiastowym zaczynając od trenera, a kończąc na prawie wszystkich piłkarzach z tego zespołu.
  • Dobrze, ze w tej lidze sa jeszcze goprsze zespoly jak Biala Piska czy niejaki Wasilkow, bo inaczej juz dawno byloby miejsce spadkowe w III lidze... Powtarzam w III lidze. Ale jest jeszcze jedno wolne miejsce jako nr3 do spadku. Ciekawie bedzie. Smialem z wynikow za prezesa Kalosza, ale po jego odejsciu niz sie nie zmienilo.
  • I oni za to biorą kasę....
  • Jprd, co to jest? Klub z dotacją milion złotych i zaraz z podgrzewaną murawą? Wycofać się z wszelkich dotacji dla tego klubu, wszelkich. Kabaret jest na polsacie i przynajmniej jest śmieszny nie żałosny jak ten.
    Dzielniatak(2026-03-28)
