Zagraj w żółto-biało-niebieskich barwach

Polski Związek Piłki Nożnej po raz trzeci organizuje rozgrywki esportowe dla wszystkich, którzy w jaki sposób są związani z piłką nożną. Reprezentantem Olimpii Elbląg będzie kibic żółto-biało-niebieskich, który wygra klubowe eliminacje.

Gracie w EA Sport FC 24? To jest coś dla was. Polski Związek Piłki Nożnej organizuje rozgrywki Pucharu Polski w esporcie. A dokładniej właśnie w EA Sport FC 24. „Udział w ORLEN ePucharze Polski to szansa na zaprezentowanie umiejętności w barwach swojego ukochanego klubu wśród społeczności esportowej. Zwycięzcy rozgrywek online zostaną zaproszeni do udziału w turnieju finałowym, podczas którego powalczą o karty paliwowe ORLEN o łącznej wartości 8 000 złotych, a także powołanie na zgrupowanie selekcyjne reprezentacji Polski w eFutbolu.” - możemy przeczytać na stronie laczynaspilka.pl

I teraz najważniejsze: swojego przedstawiciela szuka Olimpia Elbląg. Reprezentanta żółto-biało-niebieskich wyłoni turniej kwalifikacyjny, który odbędzie się w najbliższą niedzielę (17 grudnia) w Gaming Roomie w Elblągu (Dom Rektora przy Bulwarze Zygmunta Augusta). Start turnieju o godzinie 12:10, check in od godziny 11. „EA FC 24 to nie tylko turniej, ale także szansa, by dołączyć do e-sportowej drużyny Olimpii Elbląg i reprezentować ją w ORLEN ePuchar Polski!” - napisał elbląski klub w swoich mediach społecznościowych.

Rywalizacja będzie toczyć się systemem pucharowym. Zwycięzca będzie reprezentował Olimpię w ogólnopolskim turnieju Pucharu Polski., wygra karnet na rundę wiosenną na trybunę VIP, oraz spersonalizowana koszulka Olimpii Elbląg. Dla ośmiu najlepszych w olimpijskich kwalifikacjach przygotowano karnet na rundę wiosenną II ligi Olimpii Elbląg. Istnieje możliwość wymiany karnetu na koszulkę. A wszyscy uczestnicy otrzymają voucher na pierwszy mecz Olimpijczyków na wiosnę.

A co potem?

19 grudnia o godzinie 18:30 rozpoczną się internetowe kwalifikacje. W tej fazie w wszystkie kluby będą grały w jednej grupie w systemie szwajcarskim w wariancie esportowym. Trzy porażki będą oznaczały koniec kwalifikacji dla klubu.

21 grudnia o godzinie 18:30 zaplanowano fazę play off kwalifikacji w którym najlepsze zespoły z całego kraju zmierzą się w drabince pucharowej o awans na turniej finałowy.

Pierwsza czwórka zagra w wielkim finale 27 grudnia. Turniej finałowy rozegrany będzie w trybie offline. Podczas transmisji zostaną pokazane oba półfinały, mecz finałowy i mecz o 3. miejsce.

W rozgrywkach uczestnicy będą grali zespołem reprezentacji Polski o uśrednionych statystykach OVR 95. Pojedynki rozgrywane będą w formacie 1x1. Zwycięzcy turnieju finałowego otrzymają zaproszenie na zgrupowanie selekcyjne reprezentacji Polski w eFutbolu oraz karty paliwowe Orlen o wartości 8 tys. zł.

Tu nie ma na co czekać. Tu trzeba trenować. Kontrolery w dłoń i do zobaczenia w niedzielę (17 grudnia) o godzinie 11 w Gaming Roomie.