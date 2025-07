Nie kończy się

Kuratorką wystawy jest Emilia Orzechowska, dyrektorka Galerii EL.

Oprócz dialogu, między artystami był również drobny spór: od czego ich współpraca się zaczęła.

- Uważam, że zaczęło się od mojej historii rodzinnej, ale Łukasz ma swoją historię i według niego, to od niej właśnie rozpoczęła się nasza wspólna praca. Przez całe dzieciństwo słyszałam opowieść rodzinną, w której jednak jest dużo luk. Okazało się, że są one czymś ważnym w kontekście tej wystawy i w kontekście historii osobistych. Nabierają one znaczenia, kiedy zaczyna się pracować z nimi, wypełniając brakujące kawałki używając wyobraźni. Moi przodkowie zostali przez drugą wojnę światową w Rosji, potem wywędrowali z armią gen. Andersa do Afryki, gdzie mieszkali przez wiele lat. Właśnie Afryka stała się miejscem wspólnym naszej wystawy, ponieważ to jest temat, który również Łukasz wykorzystuje twórczo w swoich pracach – wyjaśniała Justyna Tomska.