Na klatce schodowej zadał pięć ciosów nożem mężczyźnie. Odpowie za zabójstwo

Prokuratorzy zakończyli śledztwo w sprawie zabójstwa mężczyzny na klatce schodowej w budynku przy ul. Wyspiańskiego w Elblągu. Za ten czyn przed sądem odpowie 29-letni Michał T. Grozi mu dożywotnie więzienie.

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło 16 marca br. około godz. 16. Na klatce schodowej w budynku przy ul. Wyspiańskiego 29-letni Michał T. zaatakował nożem 53-letniego mężczyznę. Jego życia nie udało się uratować, zmarł w szpitalu. We wrześniu rozpocznie się proces Michała T. Oskarżono go o zabójstwo, grozi mu dożywocie. Obecnie 29-latek przebywa w areszcie tymczasowym.

- Prokurator Rejonowy w Elblągu wniósł akt oskarżenia przeciwko Michałowi T., któremu zarzucił, że w dniu 16 marca 2025 r. na klatce schodowej budynku przy ul. Wyspiańskiego w Elblągu zadał S.K. nie mniej niż pięć pchnięć nożem oraz nie mniej niż jeden raz uderzył pięścią w twarz, w wyniku czego pokrzywdzony doznał rozległych obrażeń ciała czego konsekwencją była jego śmierć, t.j. o czyn z art. 148 § 1 k.k. (zabójstwo-red.) – informuje sędzia Arkadiusz Kuta, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu.

Marcin T. ranił wówczas nożem również kobietę, za ten czyn górny wymiar kary to w tym przypadku dwa lata pozbawienia wolności.