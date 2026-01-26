Złota Gwiazdka i zimowe obozy

Akademia Olimpii ponownie potwierdziła wysoką pozycję w szkoleniu młodzieży w ujęciu ogólnopolskim, a także weszła w intensywny czas zimowych obozów przygotowawczych.

Złota Gwiazdka PZPN, czyli najwyższe możliwe wyróżnienie w programie certyfikacji, ponownie trafiła do Akademii Olimpii. Stabilność szkolenia jest wyraźna, ponieważ od początku programu, wprowadzonego w 2019 roku, klub niezmiennie uzyskuje wysokie oceny podczas audytów i kontroli. Standard pracy, organizacja oraz codzienne podejście do rozwoju młodych piłkarzy systematycznie spełniają kryteria nowoczesnego szkolenia. Składowymi “złota” są m.in. wykwalifikowani trenerzy z licencjami od Grassroots C po UEFA Elite A, a także infrastruktura z pełnym zapleczem sanitarnym, szatniami i magazynem sprzętu. Akademia konsekwentnie prowadzi nabory dla obu płci, a wszystkie treningi i mecze dokumentuje w elektronicznym dzienniku, co pozwala zachować pełną kontrolę nad procesem szkolenia.

– Jeżeli chcesz trenować wśród najlepszych, a może szukasz dla swojego syna lub córki miejsca, gdzie będą czuli się dobrze i mieli dostęp do profesjonalnej kadry trenerskiej, zapraszamy do Akademii Olimpii Elbląg – podkreślają przedstawiciele klubu.

Jednocześnie codzienna praca nie zwalnia tempa. Rozpoczął się okres intensywnych przygotowań, podczas którego obozy sportowe stanowią główny punkt budowania formy, łącząc trening z integracją i dobrą zabawą. Kolejne grupy Akademii Olimpii wyruszyły na zgrupowania, wykorzystując okres ferii szkolnych.

Do Chabska udały się dzieci z roczników 2011, 2012 oraz 2013, natomiast na zimowe zgrupowanie do Mrągowa wyruszyły roczniki 2014 i 2015. Celem jest skondensowanie grup oraz doskonalenie umiejętności młodych zawodników i zawodniczek.

Jeszcze przed obozem rocznik 2011 zanotował dwa zwycięstwa w grach kontrolnych. W meczu z Concordią żółto-biało-niebiescy wygrali 2:0, a na listę strzelców wpisali się Szymon Szpociński oraz zawodnik testowany. W kolejnym sparingu, rozgrywanym w składzie wspieranym przez młodszych kolegów z roczników 2012 i 2013, Olimpia pewnie pokonała Stomil Olsztyn 6:1. Trzy bramki zdobył Szymon Szpociński, a kolejne dołożyli Igor Brodziak, Franek Gawałkiewicz oraz Bartek Komorowski.

Poza tym Olimpia Elbląg z dumą włączyła się w szczytny cel charytatywny. Na turniej sędziów w Hali Sportowo-Widowiskowej w Elblągu, zorganizowany na rzecz leczenia Artura Wiśniewskiego, sędziego i obserwatora WMZPN, zaproszono żółto-biało-niebieskich. W drużynie wystąpili trenerzy Akademii oraz Oldboje Olimpii Elbląg, którzy okazali się najlepsi.

Patronem medialnym ZKS Olimpii Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl