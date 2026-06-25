74-latek utonął w Krynicy Morskiej

W rejonie wejścia na plażę nr 21 w Krynicy Morskiej utonął 74-latek z Mazowsza. Nie udało się go uratować mimo szybkiej akcji ratunkowej.

- Do zdarzenia doszło w środę, 24 czerwca, na plaży w Krynicy Morskiej. Według wstępnych ustaleń rodzina zaalarmowała służby ratunkowe po tym, jak 74-letni mężczyzna zniknął pod powierzchnią wody. Rozpoczęto natychmiastowe poszukiwania - podaje Żuławy TV.

Ratownicy po znalezieniu mężczyzny podjęli resuscytację, mężczyźnie nie udało się jednak przywrócić funkcji życiowych. Służby będą wyjaśniać dokładne okoliczności zdarzenia.

- Służby apelują o rozwagę i szczególną ostrożność podczas kąpieli, przypominając, że nawet przy dobrej pogodzie warunki w wodzie mogą być zdradliwe i niebezpieczne - wskazuje portal.

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