Mały Inżynier Elbląg - nauka przez zabawę. Rozmowa z Kacprem Roguskim, właścicielem nowego centrum edukacyjnego

W Elblągu powstało nowe miejsce dla dzieci, które chcą odkrywać świat poprzez eksperymentowanie, budowanie i samodzielne działanie. O tym, czym jest Mały Inżynier, skąd pomysł na działalność i jakie atrakcje czekają na najmłodszych, rozmawiamy z Kacprem Roguskim, właścicielem Małego Inżyniera Elbląg.

- Skąd pomysł na otwarcie Małego Inżyniera w Elblągu?

Kacper Roguski: Od zawsze zależało nam na stworzeniu miejsca, które będzie rozwijało dziecięcą ciekawość świata. Widzimy, że dzieci najlepiej uczą się poprzez działanie, doświadczenie i dobrą zabawę. Dlatego zdecydowaliśmy się otworzyć w Elblągu oddział Małego Inżyniera – ogólnopolskiej marki edukacyjnej działającej w modelu franczyzowym, która od lat z powodzeniem prowadzi zajęcia dla dzieci w całej Polsce.

- Czym wyróżnia się Mały Inżynier?

Przede wszystkim stawiamy na wysokie standardy pracy i sprawdzone programy edukacyjne. Jako jednostka franczyzowa korzystamy z wieloletniego doświadczenia marki, gotowych scenariuszy zajęć oraz nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Naszą misją jest pokazanie dzieciom, że nauka może być fascynującą przygodą. Łączymy edukację z zabawą, dzięki czemu dzieci nawet nie zauważają, jak wiele się uczą.

- Jakie zajęcia prowadzicie?

Nasza oferta obejmuje przede wszystkim:

- Robotykę z klocków LEGO®

- Eksperymenty naukowe

- Majsterkowanie i zajęcia konstrukcyjne

- Warsztaty dla szkół i przedszkoli

- Zajęcia pozalekcyjne

- Półkolonie tematyczne

- Edukacyjne urodziny dla dzieci

Każde zajęcia rozwijają kreatywność, logiczne myślenie, zdolności manualne oraz umiejętność współpracy w grupie.

Czy działacie tylko w swojej siedzibie?

- Nie. Oczywiście zapraszamy do naszego lokalu przy ul. Bałuckiego 18B w Elblągu, ale bardzo aktywnie współpracujemy również ze szkołami i przedszkolami.

Regularnie odwiedzamy placówki edukacyjne, gdzie prowadzimy warsztaty pokazowe, eksperymenty oraz zajęcia z robotyki.

Mały Inżynier

Bałuckiego 18B, Elbląg

882 745 596

elblag@malyinzynier.pl

malyinzynier.pl

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