Mały Inżynier Elbląg - nauka przez zabawę. Rozmowa z Kacprem Roguskim, właścicielem nowego centrum edukacyjnego
W Elblągu powstało nowe miejsce dla dzieci, które chcą odkrywać świat poprzez eksperymentowanie, budowanie i samodzielne działanie. O tym, czym jest Mały Inżynier, skąd pomysł na działalność i jakie atrakcje czekają na najmłodszych, rozmawiamy z Kacprem Roguskim, właścicielem Małego Inżyniera Elbląg.
- Skąd pomysł na otwarcie Małego Inżyniera w Elblągu?
Kacper Roguski: Od zawsze zależało nam na stworzeniu miejsca, które będzie rozwijało dziecięcą ciekawość świata. Widzimy, że dzieci najlepiej uczą się poprzez działanie, doświadczenie i dobrą zabawę. Dlatego zdecydowaliśmy się otworzyć w Elblągu oddział Małego Inżyniera – ogólnopolskiej marki edukacyjnej działającej w modelu franczyzowym, która od lat z powodzeniem prowadzi zajęcia dla dzieci w całej Polsce.
- Czym wyróżnia się Mały Inżynier?
Przede wszystkim stawiamy na wysokie standardy pracy i sprawdzone programy edukacyjne. Jako jednostka franczyzowa korzystamy z wieloletniego doświadczenia marki, gotowych scenariuszy zajęć oraz nowoczesnych pomocy dydaktycznych.
Naszą misją jest pokazanie dzieciom, że nauka może być fascynującą przygodą. Łączymy edukację z zabawą, dzięki czemu dzieci nawet nie zauważają, jak wiele się uczą.
- Jakie zajęcia prowadzicie?
Nasza oferta obejmuje przede wszystkim:
- Robotykę z klocków LEGO®
- Eksperymenty naukowe
- Majsterkowanie i zajęcia konstrukcyjne
- Warsztaty dla szkół i przedszkoli
- Zajęcia pozalekcyjne
- Półkolonie tematyczne
- Edukacyjne urodziny dla dzieci
Każde zajęcia rozwijają kreatywność, logiczne myślenie, zdolności manualne oraz umiejętność współpracy w grupie.
Czy działacie tylko w swojej siedzibie?
- Nie. Oczywiście zapraszamy do naszego lokalu przy ul. Bałuckiego 18B w Elblągu, ale bardzo aktywnie współpracujemy również ze szkołami i przedszkolami.
Regularnie odwiedzamy placówki edukacyjne, gdzie prowadzimy warsztaty pokazowe, eksperymenty oraz zajęcia z robotyki.
Mały Inżynier
Bałuckiego 18B, Elbląg
882 745 596