Młodzieżowy Dom Kultury z nową dyrektor

Prezydent Elbląga powierzył obowiązki dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Monice Pińkowskiej. Od 1 września po dziesięciu latach zastąpi na tym stanowisku Edytę Lichacz.

W sierpniu kończy się termin powierzenia funkcji obecnej dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury. Procedurę wyłonienia nowego dyrektora MDK w Elblągu rozpoczęto w kwietniu br. Pierwszy konkurs nie przyniósł rozstrzygnięcia. Wpłynęły na niego oferty od czterech kandydatów., ale komisja nie wyłoniła zwycięzcy. 22 maja procedurę konkursową powtórzono.

- W wyniku rozstrzygnięcia konkursu powierza się stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu pani Monice Pińkowskiej od 1 września 2026 roku do 31 sierpnia 2031 roku – czytamy w zarządzeniu prezydenta Elbląga z 23 czerwca br.

Obecnie Monika Pińkowska jest wicedyrektorką Przedszkola nr 24 "Słoneczny Zakątek" na ul. Brzechwy.