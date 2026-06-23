Radni PiS: „W porównaniu z poprzednią kadencją to jest niebo a ziemia”

Elbląscy radni Prawa i Sprawiedliwości zwołali dzisiaj (23 czerwca) konferencję prasową, by podsumować dwa lata swojej działalności w tej kadencji samorządu. Doceniają współpracę z prezydentem, choć jak twierdzą, wiele jeszcze trzeba w mieście poprawić. Czy w czwartek na sesji Rady Miejskiej zagłosują za absolutorium dla prezydenta Michała Missana?

Jolanta Janowska, Marek Pruszak, Rafał Traks, Sebastian Czyżyk-Skoczyk i Kamil Zdziech, czyli pięcioro spośród ośmiorga członków klubu radnych PiS, zaprosiło dziennikarzy na briefing prasowy przed Park Wodny Dolnika. Miejsce wybrali nieprzypadkowo, bo ich zdaniem u podstaw sukcesu tego miejsca stoją jeszcze decyzje byłego, nieżyjącego już, prezydenta Jerzego Wilka, który rozpoczął budowę CRW Dolinka, jak i pieniądze programu Polski Ład z czasów rządu PiS, kiedy to miasto otrzymało 65 mln dofinansowania na nowy obiekt „pod chmurką”. Po takim wstępie cała piątka wyliczyła, co jako radni opozycji zrobili w Elblągu przez ostatnie dwa lata, podkreślając dobrą współpracę w tych kwestiach z prezydentem Michałem Missanem

Radni się chwalą

Marek Pruszak, szef klubu PiS w RM, mówił o parkingu, który powstaje przy przychodni i centrum krwiodawstwa przy ul. Bema 80,

– To jest nasz sukces, PiS. 10 lat o to zabiegałem, poprzednie władze miasta nie chciały o tym słyszeć – mówił radny.

Z kolei Rafał Traks mówił o dodatkowych pieniądzach przeznaczonych przez władze miasta – jak stwierdził na wniosek PiS - na modernizację mieszkań komunalnych i socjalnych.

– Potrzeb jest oczywiście znacznie więcej, ale coś się wreszcie zaczęło dziać – stwierdził. Mówił także o stadionie miejskim, którego kolejny etap modernizacji ma wkrótce ruszyć, jak i budowie Centrum Zdrowia Psychicznego, o którego powstaniu – jak dodał – radni PiS mówili jeszcze w kampanii wyborczej.

Zdaniem radnego Sebastiana Czyżyka-Skoczyka radni PiS mają też spory udział w ostatecznych decyzjach dotyczących przyszłości SP nr 9 na Zawadzie.

- Dzięki wieloletnim zabiegom koleżanki Joli Janowskiej czy naszej byłej radnej Haliny Sałaty, czy przewodniczącego Traksa, udało nam się ustalić – intensywnie rozmawiając z mieszkańcami, przedstawicielami szkoły jak i władzami miasta – aby w miejsce obecnej szkoły powstał nowy modułowy nowoczesny budynek – stwierdził radny Czyżyk-Skoczyk, dodając również że PiS zabiegał u władz miasta o modernizację ul. Mazurskiej do granic miasta, gdzie – jak przyznał – termin realizacji inwestycji nie jest zagrożony.

Radna Jolanta Janowska podkreślała, że w końcu udało się opracować dokumentację remontu ul. Szczecińskiej i Suwalskiej.

- Wierzę, że mieszkańcy doczekają się wkrótce ulic i chodników z prawdziwego zdarzenia. Tak jak mieszkańcy ul. Sobieskiego, gdzie trwają właśnie prace – podkreśliła, dodając że wspierała również mieszkańców w kwestii budowy miejsce rekreacji w Dąbrowie jak i budowy ścieżki piezo-rowerowej do tej dzielnicy miasta.

Z kolei Kamil Zdziech chwalił się swoim zaangażowaniem w kwestię modernizacji ul. Ogrodowej, jak i odcinka Al. Grunwaldzkiej do Gronowa Górnego.

– Od lat angażuję się we wspieranie działalności sportowej. Jestem członkiem komisji sportu, dzięki działaniom której udało się zwiększyć środki na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży i stworzyć obiektywne kryteria przyznawania stypendiów sportowych – przyznał.

- To wszystko pokazuje, że mimo iż jesteśmy radnymi opozycji, jesteśmy skuteczni – podsumował wystąpienia radnych Marek Pruszak.

Współpraca jest prawidłowa

Radni PiS, dopytywani przez naszą redakcję, stwierdzili, że współpraca z prezydentem Elbląga Michałem Missanem „jest prawidłowa”.

- Ocena szkolna jest pozytywna. W porównaniu z poprzednią kadencją to jest niebo a ziemia, bo rzeczywiście prezydent jest otwarty na nasze postulaty, realizuje bardzo wiele naszych pomysłów. Oczywiście jest wiele obszarów do naprawienia. Nie wszystkie rzeczy zostały zrobione – stwierdził Marek Pruszak.

Jakie? O szczegółach radni PiS chcą mówić w czwartek na sesji RM, podczas dyskusji o absolutorium dla prezydenta. Dopytywani przez naszą redakcję przyznali, że chodzi m.in. brak kolejnych zmian w komunikacji miejskiej, by była bardziej przyjazna mieszkańcom. Chodzi też ich zdaniem o zbyt małą pulę środków na modernizację budynków komunalnych, brak mieszkań komunalnych, opóźnienia związane z inwestowaniem w miejskie ciepłownictwo, brak pomysłu władz miasta na zorganizowanie całodobowej apteki, podwyżki opłat za wywóz odpadów zamiast uszczelnienia systemu, w którym nie wszyscy mieszkańcy płacą, zbyt wolne prace nad tworzeniem miejsc ukrycia mieszkańców na wypadek zagrożenia czy też usprawnienie ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania al. Piłsudskiego – Legionów – Królewiecka.

Jak zagłosują?

Jak zatem radni PiS będą głosować w czwartek? Udzielą prezydentowi absolutorium czy wstrzymają się od głosu? (sprzeciw raczej nie wchodzi w grę). Przypomnijmy, że w ubiegłym roku po zagłosowaniu „za” absolutorium dwójka radnych PiS została zawieszona w prawach członka klubu. Piotr Opaczewski odszedł wówczas z partii i pozostał radnym niezależnym, wspierając często Michała Missana, a Jolanta Janowska po okresie zawieszenia powróciła „na łono” klubu. Jak zagłosują teraz? Wstrzymają się od głosu?

- Zobaczymy... - stwierdził Marek Pruszak. - Stanowisko klubu przedstawimy bezpośrednio na sesji. Każdy radny zagłosuje, tak jak uważa, zna problemy mieszkańców, stan faktyczny. Plusy i minusy.

Dodajmy, że Koalicja Obywatelska ma większość w RM, więc korzystny dla prezydenta Michała Missana wynik w głosowaniu nad wotum zaufania i absolutorium jest przesądzony.