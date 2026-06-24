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Ten pas się Elblągowi należy

 Elbląg, Ten pas się Elblągowi należy
Fot. Michał Kuna-EPMB Spotters (arch. portEl.pl)

Czy lotnisko w Elblągu w końcu doczeka się utwardzonego pasa startowego? Podczas wyjazdowego posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury lokalni przedsiębiorcy, działacze i władze miasta przedstawili mocne argumenty. Inwestycja ma uwolnić potencjał gospodarczy, obronny i biznesowy całego regionu.

Od kilkunastu miesięcy przyspiesza dyskusja na temat budowy na elbląskim lotnisku utwardzonego pasa startowego. O taką inwestycję działacze Aeroklubu Elbląskiego lobbują już od kilkudziesięciu lat. Po co Elblągowi nowoczesna infrastruktura? To wyjaśniali eksperci podczas poniedziałkowego (22 czerwca) posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury w Elblągu.

– Ten pas jest niezbędny do rozwijania działalności spółki – mówił Adam Augustynowicz, prezes OPEGIEKA. – Jeżeli nie możemy wystartować z grząskiego terenu, oznacza to dla nas opóźnienia w realizacji projektów oraz wypłatę kar.

W swoim wystąpieniu Adam Augustynowicz zwrócił uwagę na wpływ utwardzonego pasa startowego na rozwój małych lotnisk. Ale nie tylko spółce OPEGIEKA potrzebny jest nowy pas. Jacek Sobolewski, dyrektor Aeroklubu Elbląskiego, przedstawił perspektywy, jakie mogą otworzyć się przed miastem po zrealizowaniu tej inwestycji.

– Elbląg jest największym miastem w Polsce, które nie posiada lotniska z utwardzoną drogą startową – mówił dyrektor Sobolewski. – Nasze lotnisko ma ogromny potencjał gospodarczy, cywilny i obronny. Jest to jedno z najbardziej aktywnych lotnisk sportowych w północnej Polsce. Pojawia się pytanie: czy Elbląg ma pozostać jedynym dużym ośrodkiem w regionie bez nowoczesnej infrastruktury? Co ważne, po zrealizowaniu inwestycji nie chcemy tu tworzyć kolejnego wielkiego portu lotniczego.

Dyrektor Aeroklubu zwrócił uwagę na wzrost sektora General Aviation w Polsce (czyli lotnictwa ogólnego, obejmującego operacje prywatne, biznesowe i rekreacyjne, z wyłączeniem lotów komercyjnych i wojskowych). W ciągu pięciu lat liczba takich operacji wzrosła o 15 procent. Jego zdaniem elbląskie lotnisko stara się być komplementarne w stosunku do portu Gdańsk-Rębiechowo w zakresie obsługi General Aviation. Lotniska w Gdyni i Pruszczu Gdańskim takiej roli nie pełnią ze względu na swój wojskowy charakter.

- Elbląg ma szansę przejąć obsługę ruchu General Aviation. Są ludzie zainteresowani podróżami, inwestycjami oraz prowadzeniem biznesu w regionie elbląskim – kontynuował dyrektor Aeroklubu.

Jakie są inne korzyści? Przede wszystkim dalszy rozwój trwającego już szkolenia pilotów oraz obsługa lotnictwa biznesowego.

– To już się dzieje, lądują u nas mniejsze i większe jednostki. Ale niemal za każdym razem pojawia się pytanie o utwardzony pas startowy – mówił Adam Augustynowicz. – Pięćdziesiąt procent pytających nie przylatuje potem do Elbląga.

Nowy pas to także wsparcie służb państwowych, pełnienie funkcji w systemie Obrony Cywilnej, stworzenie centrum operacji bezzałogowych statków powietrznych (dronów) oraz zaplecze logistyczne w sytuacjach kryzysowych. Dyrektor Aeroklubu wymienił kilka lotnisk w Polsce (m.in. w Zielonej Górze, Kielcach, Piotrkowie Trybunalskim, Gliwicach, Suwałkach i Białymstoku), które dzięki utwardzonemu pasowi startowemu awansowały z roli obiektów sportowych do rangi funkcjonalnych lotnisk dyspozycyjnych.

– Elbląg jest dużym węzłem komunikacyjnym i gospodarczym – uzupełnił Michał Missan, prezydent Elbląga. – Mamy drogi, kolej, dochodzi droga wodna. Jak do tego dojdzie utwardzony pas startowy, to osiągniemy pełną multimodalność naszego miasta.

SM

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • koszty uspołeczniać, zyski opegieka prywatyzować
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    2
    2
    zenekspodsklepu(2026-06-24)
  • "Elbląg jest największym miastem w Polsce, które nie posiada lotniska z utwardzoną drogą startową" - błędne koło, jak Elbląg dostanie utwardzony pas, to inne miasto stanie się największym miastem w Polsce bez utwardzonej drogi startowej. I tak można w kółko.
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    3
    4
    logika_jest_trudna(2026-06-24)
  • "Są ludzie zainteresowani podróżami, inwestycjami oraz prowadzeniem biznesu w regionie elbląskim" - ile to procent społeczeństwa, które dysponuje licencją na latanie w GA oraz posiada prywatny samolot z tej klasy? 1 procent chociaż będzie, czy liczymy raczej w promilach? Czyli utwardzimy pas i ilu da to zainteresowanych w skali roku? Pytam z ciekawości, bo pada sporo argumentów, ale to są argumenty dobre dla klasy wyższej (no bo kto przeciętny ma samolot). Z drugiej strony, jeśli mówimy o promilu, to z pewnością w weekendy spora ilość polaków potrafi mieć tymczasowo "helikopter".
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    2
    2
    promilowy_helikopter(2026-06-24)
  • Elblągowi to się należy stworzenie nowych miejsc pracy i zaprzestanie bezczelnego ustawiania konkursów na stanowiska w urzędach. Magister z kilkuletnim stażem pracy i samymi pozytywnymi opiniami nie dostanie pracy, bo już w w specyfikacji naboru jest napisane: wymagane 5 miesięcy stażu. Dlaczego 5 miesięcy? Bo Anetka, czy inna Karolcia jest na 6-miesięcznym stażu, który właśnie się jej końcu, ale "Pani Dyrektor ją lubi". Przecież wystarczy porównać treść specyfikacji nabory z jej wynikami i mamy czarno na białym, kto i w jaki sposób zrobił ustawkę. Ale nie w tym kraju i nie w tym mieście. Żenada!
  • MariuszLewandowski-Fc @promilowy_helikopter - Kolego w tamtym roku mieszkałem na kwaterze przy lotnisku w małym powiatowym mieście pod Bremą. Stacja kontroli lotów stacja paliw budynki dworca lotniczego w wersji mini. Nie chodzi o 1 % posiadaczy samolotów ale o bazę dla przylotów okazjonalnych. W piątek jechałem z Koblencji do Elbląga przez 23 godziny. Następny przylot będzie we wrześniu na Rębiechowo. Nie wiem czy lotnisko się rozwinie - ale wiem na pewno że bez pasa z asfaltu się nie rozwinie. Koszty nie konieczne będę powalające - technologia budowy pasa startowego jest podobna jak autostrady i chyba nawet szybsza. Ostatnio widziałem jak 500 metrowy pas dojazdowy do hangarów wylała ekipa z Polski w jeden dzień. A co do sprawy "helikopterów" to jestem za byle z umiarem. A sądząc po ilości polaków za granicą to myślę że może się zrobić mały rynek czarterów na samoloty dla tras od tysiąca kilometrów - rodzaj taksówki powietrznej. Flix Bus to prawie 30 godzin, ,, ,,
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    0
    0
    MariuszLewandowski-Fc(2026-06-24)
  • Po weekendowych lotach nad miastem jakiejś pierdziawki, więcej mieszkańców jest pewnie za zaoraniem tego miejsca, niż rozbudową. Tak trzymać!
  • MariuszLewandowski-Fc @Beka - Zgłoś sprawę do Prokuratury. Po to są staże żeby dyrektorzy oceniali stażystów i wybierali osoby do zatrudnienia w ich instytucjach. Jaki sens miałby staż gdyby nie poprawiał stażyście szans na zatrudnienie > ?
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    0
    1
    MariuszLewandowski-Fc(2026-06-24)
  • Wersja się należy to krzyczą madki pod MOPS a nie inwestycje za grube miliony na widzimisię zainteresowanej garstki miłośników awiacji.
  • Większych banialuków dawno nie słyszano. Jakie opóźnienia, jakie projekty i jakie kary? To wszystko opis wydumanych sensacji spółki, świadomej gdzie operują. Jedynej zainteresowanej betonowym pasem. Zróbcie operat dla korzyści ekonomicznych w oparciu o region nie o potrzeby jednej prywatnej spółki.
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