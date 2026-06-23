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Spóźnieni o minutę. Absurdy na kolei

 Elbląg, Dworzec PKP w Elblągu
Dworzec PKP w Elblągu (fot. Anna Dembińska)

Cztery minuty na przesiadkę do Pendolino albo pociąg do Warszawy uciekający minutę przed przyjazdem REGIO. Oto rzeczywistość elbląskich pasażerów, którą chce zmienić stowarzyszenie Nowy Elbląg.

„Zwracam się z wnioskiem o podjęcie działań w sprawie korekty oraz zwiększenia liczby kursów pociągów REGIO obsługujących relację Elbląg – Malbork – Trójmiasto, tak aby umożliwiały one realne i bezpieczne przesiadki w Malborku na pociągi dalekobieżne do Warszawy oraz z Warszawy oraz dojeżdżanie Elblążan do Trójmiasta, z którymi to miastami istnieją silne powiązania funkcjonalne.” - napisał Artur Pytliński, prezes stowarzyszenia Nowy Elbląg w piśmie do marszałków województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

 

Kolejowe absurdy, czyli walka o minuty

Nowy Elbląg swoje postulaty zaprezentował podczas poniedziałkowej (22 czerwca) konferencji prasowej. O co dokładnie chodzi?

– Znaleźliśmy kilkanaście takich przykładów, w których pociąg do Warszawy z Malborka odjeżdża chwilę przed przyjazdem pociągu z Elbląga. Podobnie jest w drugą stronę: pociąg z Malborka do Elbląga odjeżdża chwilę przed przyjazdem pociągu z Warszawy – mówił Artur Pytliński. – Czasem wystarczyłoby zmienić rozkład jazdy o 10 minut, aby ułatwić życie pasażerom.

Spójrzmy na rozkład. O godzinie 13:50 z Elbląga wyjeżdża pociąg, który do Malborka przyjeżdża kwadrans po 14:00. Elblążanin ma wtedy zaledwie cztery minuty, żeby dostać się do Pendolino, które do Warszawy Centralnej dojeżdża o 16:31. Jeżeli nie chce wydawać fortuny na połączenie premium, to zwykły InterCity odjeżdża o 16:15 (w Warszawie Centralnej jest o 18:59). Wtedy jednak najbardziej opłaca się przyjechać do Malborka InterCity odjeżdżającym z Elbląga o 15:41.

  Elbląg, Stowarzyszenie Nowy Elbląg z kolejnymi kolejowymi postulatami
Stowarzyszenie Nowy Elbląg z kolejnymi kolejowymi postulatami (fot. Anna Dembińska)

Tymczasem... o 14:14 – czyli dokładnie minutę przed przyjazdem pociągu REGIO z Elbląga – z Malborka do Warszawy rusza zwykły InterCity, który w stolicy, zgodnie z rozkładem, melduje się minutę przed godziną 17:00. Nowy Elbląg postuluje, aby tak zmodyfikować rozkład, by podróżni z Elbląga (wyjeżdżający z naszego miasta o 13:50) mogli bez problemu przesiąść się w Malborku na tańszy pociąg.

Takich wadliwych rozwiązań komunikacyjnych Nowy Elbląg znalazł kilkanaście. W swoim piśmie stowarzyszenie apeluje o wprowadzenie zmian ułatwiających podróż z i do naszego miasta.

„Obecny rozkład jazdy powoduje, że wiele połączeń regionalnych jest w praktyce niefunkcjonalnych. Pociągi regionalne bardzo często przyjeżdżają/odjeżdżają do Malborka kilka minut po odjeździe/przyjeździe pociągu dalekobieżnego albo z tak krótkim zapasem czasu, że przesiadka nie jest realna z punktu widzenia pasażerów. W innych przypadkach oczekiwanie na dalszy pociąg trwa ponad godzinę, co niweluje zasadność korzystania z transportu kolejowego.” - czytamy w piśmie prezesa stowarzyszenia.

 

Jak wrócić z Trójmiasta po wieczornym koncercie?

Nowy Elbląg chciałby także zwiększenia liczby połączeń pomiędzy Trójmiastem a Elblągiem. Działacze zwracali uwagę na brak możliwości powrotu do naszego miasta z wieczornych wydarzeń kulturalnych czy sportowych mających miejsce w Gdańsku, Sopocie lub Gdyni.

– Kiedy chcemy wrócić z koncertu z Gdańska, który kończy się później, pociągiem nie ma już jak wrócić – tłumaczy Artur Pytliński. – Nieoficjalnie wiemy, że województwo pomorskie jest otwarte na zmiany i wydłużenie do Elbląga trasy pociągów, które dziś kończą bieg w Tczewie lub Malborku.

Znów spójrzmy w rozkład: ostatni pociąg do Elbląga wyjeżdża z Gdańska o 22:22 i w naszym mieście melduje się o 23:44. Następny... odjeżdża z Gdańska dopiero o 5:13, by po godzinie i 25 minutach przyjechać na elbląski dworzec.

Tymczasem w nocy funkcjonuje inne połączenie. Pociąg REGIO wyjeżdża z Gdańska o 00:19, a o 1:10 przyjeżdża do Malborka, gdzie kończy bieg. Nasuwa się więc oczywiste pytanie: czy ten skład nie mógłby jechać dalej, aż do Elbląga?

SM

A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • Na zdjęciu widać biedny elblaski dworzec z jedną ławka, rozpadającym dachem i bez elektronicznych tablic informacyjnych. Wizytówka Elbląga dla ludzi przyjezdzajacych, wychodząc z dworca wchodzisz do zardzewiałego małego zaza, bez klimy!!! Działać Nowy Elbląg, macie dobre pomysły! Hashtagi: #Mnowat5@gmail.com
  • To sa wszystko rzeczy o których wie każdy podróżujący od lat. I co z tego wynika, ano nic.
  • Aby coś zmienić należało by statystycznie policzyć potrzeby takich dodatkowych połączeń, zmienić coś na hurra nie zawsze przynosi efekty. sama inicjatywa ok
  • Godzinę później też jest przesiadka na EIP, ale trzeba 16 min poczekać, a to pewnie znowu za długo? Jaki jest idealny czas na przesiadkę dla nowego elbląga, żeby nie chcieli zmieniać rozkładów jazdy w całej Polsce? Przypomnę tylko, że ludzie mogą mieć jeszcze przesiadkę w Tczewie, nie tylko w Malborku i każda zmiana na ich 'widzi mi się' będzie miała realny wpływ na skomunikowanie w innym miejscu. Zostawcie ten temat dorosłym. Jak chcecie pobawić się pociągami, to na jaszczurczego jest sklep modelarski, tam kupcie sobie modele i pobawcie się na makiecie.
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    KapitanSzyderca(2026-06-23)
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