Bił, kopał, ogolił głowę. Kobieta zmarła, oskarżony stanie przed sądem

Tomaszowi P. (39 lat) grozi dożywotnie więzienie za brutalne pobicie Maryny Z. Mężczyzna jest oskarżony o to, że kobiecie najpierw ogolił głowę, następnie pobił i skopał. Po tym ataku zmarła ona w szpitalu. Akt oskarżenia trafił właśnie do sądu.

Do tych dramatycznych wydarzeń doszło 31 stycznia br. w mieszkaniu przy ul. Dalekiej. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, zastali 43-letnią Marynę Z. wymagającą natychmiastowej pomocy medycznej. Prowadząc resuscytację krążeniowo-oddechową, przywrócili jej funkcje życiowe. Wezwali pogotowie ratunkowe, kobieta w stanie ciężkim trafiła do szpitala. Tam 3 lutego zmarła.

Prokuratura zakończyła śledztwo w tej sprawie, 22 czerwca prokurator skierował do Sądu Okręgowego w Elblągu akt oskarżenia. Tomaszowi P. grozi dożywotnie więzienie.

- Jest oskarżony o to, że 31 stycznia 2026 r. w Elblągu poprzez uderzanie Maryny Z. pięściami oraz otwartą dłonią po głowie, przewrócenie na podłogę a następnie uderzanie otwartą dłonią oraz kopanie po całym ciele, cięcie włosów nożyczkami, golenie głowy maszynką, rozcinanie nożyczkami ubrań znajdujących się na ciele pokrzywdzonej spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu Maryny Z. w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, w wyniku którego doznała ona rozległych obrażeń ciała, w szczególności w obrębie głowy , skutkujących jej zgonem w 3 lutego 2026 r. – informuje prokurator Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Tomasz P. odpowie również za posiadanie marihuany. Początkowo mężczyzna przyznał się do obu czynów. Na dalszym etapie postępowania, w związku ze zmianą stawianego mu zarzutu zmienił swoje wyjaśnienia.

- Przyznał się jedynie do zadawania pokrzywdzonej uderzeń otwartą dłonią w twarz, zaprzeczył, aby zadawał jej uderzenia w inny sposób, mogący spowodować u pokrzywdzonej tak rozległe uszkodzenia. Stanowisko to uznano za przyjętą przez Tomasza P. linię obrony, pozostającą w sprzeczności ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym, w szczególności z treścią opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej – wyjaśnia prokurator Ewa Ziębka.

Obecnie Tomasz P. przebywa w areszcie tymczasowym.

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