Elbląski SOR znów w telewizji

 Elbląg, Elbląski SOR po modernizacji
Elbląski SOR po modernizacji (fot. Michał Skroboszewski, arch. portEl.pl)

Reporterzy TVP wrócili na elbląski Szpitalny Oddział Ratunkowy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Po reportażu o śmierci pana Ryszarda do telewizji zgłosili się kolejni pacjenci, którzy nie zostali przyjęci na elbląskim SOR-ze mimo poważnych objawów, mogących sugerować poważne schorzenia.

Młody mężczyzna z silnym bólem brzucha, zawodowy kierowca z bólem pleców po upadku ze schodów, starsza kobieta po dwóch operacjach kręgosłupa (niedawno upadła). Trafili na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu i zostali odesłani do domu. Łączy ich osoba lekarza, który miał wówczas dyżur na SOR-ze podczas wizyt.

Reporterzy TVP wrócili na elbląski Szpitalny Oddział Ratunkowy, po tym jak opisali przypadek pana Ryszarda, który zmarł po wizycie na elbląskim SOR. I przedstawili kolejne przypadki. W programie poinformowano też o podpisaniu z lekarzem umowy o czasowym zaprzestaniu realizacji umowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych na rzecz szpitala do czasu szczegółowego wyjaśnienia sprawy.

 

Więcej w programie "Reporterzy" w TVP.

 

Od redakcji: Wysłaliśmy pytania do szpitala wojewódzkiego w sprawie decyzji, jakie podjęła dyrekcja na temat funkcjonowania SOR po publikacji reportaży w ogólnopolskich telewizjach. Czekamy na odpowiedzi.


A moim zdaniem...

  • Niespodziewana i raczej niechciana reklama Elbląga
  • no i dobrze, patologię trzeba nagłaśniać w każdym zawodzie.
    okoniowaty(2025-08-27)
  • Elbląg to przygnębiająca i smutna mieścina... instytucje które mają nam pomagać robią wręcz odwrotnie.
  • Siatka po, policja, sadownictwo i lekarze 2 i 3 wladza w polsce plus 4 lekarze. Uwazaja sie za nietykalnych. To oni rzadza naszym miastem i na 2 glosujecie. Tu nie sa juz wazne przekonania wyborcze tylko zeby swoich obstawic na stanowiska i stanowic nad innymi wyzsza kaste. Nam niepodskoczycie!
    Ani z pis ani z po(2025-08-27)
  • Redakcjo, powinnaś wysłac pytania o decyzje do zwierzchników tego szpitala i jej dyrekcji bo to co opsują telewizje to już naprawdę słów braknie.
  • Dzisiaj lekarze niestety myślą tylko o zarobku a nie faktycznej pomocy. Latałem po lekarzach (i na NFZ i prywatnie) z powodu problemów z mocnym bólem nóg i stóp. Ortopedzi odsyłali mnie do reumatologów, reumatolodzy do fizjoterapeutów, fizjoterapeuci do ortopedów. Wszyscy cię dzisiaj traktują jak przysłowiowego gorącego ziemniaka. Ale oczywiście przy okazji za wizytę skasują pełną cenę.
    Kkkkk1(2025-08-27)
