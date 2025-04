Jak będą czynne sklepy w Wielką Sobotę?

W Wielką Sobotę sklepy mogą być otwarte maksymalnie do godz. 14, ale większość sieci zamknie swoje placówki nieco wcześniej.

Zakaz handlu obejmuje nie tylko większość niedziel w roku, ale także Wielką Sobotę po godz. 14. Po tej godzinie mogą być otwarte tylko niektóre sklepy, takie jak stacje paliw czy placówki prowadzone osobiście przez osobę fizyczną np. w ramach sieci Żabka. Jej franczyzobiorcy sami zdecydują, kiedy zamkną sklep.

19 kwietnia sklepy Biedronka będą czynne do godz. 13.30. Z kolei sieć Lidl zamknie swoje sklepy o godz. 13:00. Sklepy Netto zamkną się o godz. 13.30. O 13.30 zamkną się także dyskonty Dino oraz Aldi. Supermarkety Carrefour będą otwarte do godz. 13.00. Także supermarkety Auchan będą otwarte do 13.00

