Lądowanie w Malborku opóźnione

We wtorek do Polski przyleciały brytyjskie myśliwce Eurofighter Typhoon, a w środę pojawiły się szwedzkie JAS 39 Gripen. Maszyny ze względu na panujące warunki nie wylądowały jednak w Malborku i zawróciły do Szwecji. Warto przypomnieć, że w marcu 2025 r. Szwecja, jako nowy członek NATO, zaproponowała wysłanie do ośmiu myśliwców JAS Gripen do Polski, co będzie pierwszym przypadkiem stacjonowania tych maszyn na terytorium innego państwa Sojuszu. Pål Jonson, minister obrony Szwecji zapowiedział, że zadania Gripenów obejmą m.in. ochronę wsparcia logistycznego NATO dla Ukrainy i nadzór lotniczy nad Polską.

JAS 39 Gripen to szwedzka odpowiedź na potrzebę posiadania wielozadaniowego, lekkiego myśliwca, który będzie tani w eksploatacji, ale jednocześnie zdolny do działania w trudnych warunkach skandynawskiego obszaru operacyjnego. Gripen jest jednomiejscowym samolotem o układzie kaczki. Maszynę napędza jeden silnikVolvo RM12, będący zmodyfikowaną wersją General Electric F404. Osiąga prędkość maksymalną ok. 2 Mach (ok. 2450 km/h) i dostosowany jest do startowania z krótkich pasów startowych, w tym tzw. DOL, czyli drogowych odcinków lotniskowych.

