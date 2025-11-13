Nie żyje kobieta ranna w wybuchu gazu

W szpitalu w Elblągu zmarła 74-kobieta, która została ciężko ranna podczas wybuchu gazu w mieszkaniu w Braniewie - poinformował lokalny Portal Braniewo.

Przypomnijmy, że do wybuchu gazu doszło w poniedziałek (10 listopada) w jednym z mieszkań przy ul. Plac Strażacki. Jak podaje Portal Braniewo, eksplozja była tak silna, że z dwóch stron („na przestrzał”) zostały wyrwane ściany budynku.

Elementy konstrukcyjne budynku zostały rozrzucone w promieniu kilkudziesięciu metrów. Z góry spadły ogromne kawałki ścian. Odłamki powbijały się również w ocieplenie ściany sąsiedniego bloku. Z budynku ewakuowano około 50 osób. Ponad 100 osób dostało zaledwie po kilka minut, żeby zabrać najpotrzebniejsze rzeczy i przenieść się w inne miejsca. Część zatrzymała się u rodzin i bliskich. Kilkanaście osób (12-13) zostało zakwaterowanych w Hotelu Kristal w Braniewie, o co zadbały władze miasta. Władze powołały także Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego - czytamy na Portalu Braniewo.

Ciężko ranna w wybuchu została 74-latka. Jak podaje portal, kobieta z licznymi oparzeniami została przewieziona do szpitala w Elblągu. Stan rannej od początku był określany jako bardzo ciężki. Niestety, lekarzom nie udało się uratować jej życia.

