Eksplozja w mieszkaniu, mieszkańcy bloku ewakuowani

W poniedziałek około godz. 13 w mieszkaniu w bloku przy ul. Plac Strażacki w Braniewie doszło do eksplozji. O sprawie pisze Portal Braniewo.

Jak informuje portal, ranna została 74-letnia kobieta, która przebywała w mieszkaniu. Trafiła do szpitala z licznymi poparzeniami, mieszkańcy bloku zostali ewakuowani. Na miejscu pracuje straż pożarna i policja. Eksplozja była na tyle potężna, że całkowicie zniszczyła dwie ściany po obu stronach bloku. Przyczyną wybuchu mógł być ulatniający się gaz z 11-kilogramowej butli na propan-butan.

Straty materialne są bardzo duże. Siła wybuchu była tak duża, że zniszczyła część piętra i stojące przy budynku samochody. Nadzór budowlany zdecyduje, co dalej z budynkiem, z którego ewakuowano około 50 osób.

Władze miasta udzieliły pomocy potrzebującym. - — Mieszkańcy mają zapewniony nocleg w hotelu Kristal w Braniewie, w tej chwili zdecydowało się na niego 12 osób — mówi Tomasz Sielicki, burmistrz Braniewa, cytowany przez Portal Braniewo.

Więcej (także nagranie z miejsca zdarzenia) na Portalu Braniewo.