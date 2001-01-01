UWAGA!

Ryszardowi Rynkowskiemu grozi do trzech lat więzienia

 Elbląg, Ryszard Rynkowski.
Ryszard Rynkowski. Fot. Witold Sadowski, arch. portEl.pl

- Prokuratura Rejonowa w Brodnicy oskarżyła Ryszarda Rynkowskiego o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, w wyniku czego miał spowodować kolizję – informuje m. in. Onet. Zdarzenie miało miejsce w drodze na czerwcowy festiwal w Opolu.

Portal podaje, że piosenkarz może także otrzymać zakaz prowadzenia pojazdów nawet na 15 lat.

- Prokuratura zaznacza, że możliwe jest jednak złagodzenie wyroku. Warunkiem jest zgoda piosenkarza na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności – podaje Onet.

Przypomnijmy. Jak już informowaliśmy, Ryszard Rynkowski miał wystąpić na tegorocznym festiwalu polskiej piosenki w Opolu, ale w drodze na niedzielny koncert miał wypadek samochodowy. Na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Okazało się jednak, że spowodował kolizję drogową będąc pod wpływem alkoholu. Prokuratura Rejonowa w Brodnicy 10 września poinformowała, że wg specjalistycznego badania stężenie alkoholu etylowego w organizmie podejrzanego wyniosło 1,84 promila. Piosenkarz za swoje zachowanie przeprosił w przekazanym mediom oświadczeniu.

To trudny okres dla pochodzącego z Elbląga artysty. 18 września media informowały o śmierci jego drugiej żony, Edyty Rynkowskiej.

 

