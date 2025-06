- Ukraińscy agenci wojskowi przeprowadzili sabotaż w Królewcu, powodując straty w wysokości 5 milionów dolarów. Atak na stację transformatorową odciął zasilanie rosyjskim obiektom wojskowym – informuje Wirtualna Polska, powołując się na serwis kyivpost.com

O sprawie napisał jako pierwszy portal Ukraińska Prawda, powołując się na informacje z Głównego Zarządu Ministerstwa Wywiadu Ukrainy.

"14 czerwca, około godz. 4 rano, agenci wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) zaatakowali w Królewcu przemysłową stację elektroenergetyczną, w wyniku czego całkowicie wstrzymano dostawy prądu do odbiorców, w tym do zlokalizowanych w pobliżu obiektów (należących do) rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego i Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej" - przekazał ukraiński serwis, powołując się na źródło w HUR.

Agenci mieli spuścić ciecz chłodzącą z transformatora mocy na stacji elektroenergetycznej, a następnie podpalić ten obiekt.

