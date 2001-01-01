UWAGA!

Trafili do szpitala po zjedzeniu grzybów, jedna osoba nie żyje

Zdjęcie stanowi jedynie ilustrację tekstu (fot. Anna Dawid)

Starsze małżeństwo prawdopodobnie zatruło się grzybami. 88-letnia kobieta zmarła w elbląskim szpitalu, jej mąż nadal jest hospitalizowany. Jak informuje warmińsko-mazurski Sanepid, mężczyzna miał powiedzieć lekarzom, że zbierał „białe grzyby na łące”. Prawdopodobnie sądził, że zbiera pieczarki – informuje Radio Olsztyn.

- Zawiadomił nas elbląski szpital, do którego trafiło starsze małżeństwo, które źle się poczuło po zjedzeniu grzybów – przekazał mediom dr Janus Dzisko, Warmińsko-Mazurski Państwowy Inspektor Sanitarny

Jak informuje Radio Olsztyn, kobieta w wieku 88 lat zmarła w szpitalu we wtorek. Małżeństwo trafiło do szpitala w Elblągu przed kilkoma dniami.

Służby sanitarne poinformowały, że wyjaśniają okoliczności zatrucia i więcej na ten temat będą wiedziały w środę. Na razie wiadomo, że mężczyzna miał powiedzieć, że zbierał „białe grzyby na łące” – prawdopodobnie sądził, że zbiera pieczarki.

Służby sanitarne przestrzegają przed jedzeniem nieznanych grzybów.

 

Objawy zatrucia grzybami

Jak informuje Warmińsko-Mazurski Sanepid, najczęstszą przyczyną zatrucia jest pomyłka w rozpoznaniu gatunku lub niewłaściwe przygotowanie potraw. Objawy mogą pojawić się już po kilku godzinach, ale czasem dopiero po kilkunastu. Typowe objawy zatrucia to nudności i wymioty, bóle brzucha i głowy i gorączka.

Objawy mogą przypominać infekcje przewodu pokarmowego, co utrudnia szybką diagnozę. Ich intensywność zależy od rodzaju toksyn, ilości spożytych grzybów i indywidualnych predyspozycji organizmu.

 

Pierwsza pomoc

Natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub zadzwoń pod numer alarmowy 999 lub 112. Można sprowokować wymioty, ale nie podawaj mleka ani alkoholu – przyspieszają wchłanianie toksyn.

Najgroźniejsze zatrucia są spowodowane spożyciem muchomora sromotnikowego, który bywa mylony z jadalnymi gatunkami, takimi jak kania czubajka czy gąska zielona.

 

