Nie jesteś pewien, co zebrałeś? Spytaj grzyboznawcy

Po kilku latach przerwy w elbląskim Sanepidzie ponownie będzie można skorzystać z wiedzy grzyboznawcy. Porady będą dostępne od października. Są bezpłatne.

Jeśli po grzybobraniu mamy wątpliwości co do zebranych przez nas okazów, nie warto ryzykować zatrucia. Możemy skorzystać z pomocy grzyboznawcy. Od października, po kilku latach przerwy, będzie on ponownie dostępny w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu. Porady są bezpłatne, a grzyboznawca ma prawo oceniać przydatność do spożycia i sprzedaży nie tylko grzybów świeżych, ale i suszonych.

- Jedna z naszych pracownic skończyła niedawno wymagany w tym zakresie kurs. Z grzyboznawcą najlepiej umówić się wstępnie telefoniczne, a następnie przynieść grzyby do oceny. Będzie on dostępny w godzinach pracy naszej stacji: 7.30 - 15 - mówi Anna Kozłowska, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu.

Główną przyczyną zatrucia grzybami, jak podaje sanepid, jest właśnie niewłaściwe rozpoznanie jadalnych i trujących grzybów oraz nieodpowiednie przygotowanie potraw z niektórych jadalnych grzybów.

- Pierwsze objawy zatrucia grzybami mogą pojawić się już po kilku godzinach od ich zjedzenia, jednak w zależności od rodzaju, symptomy zatrucia potrafią wystąpić nawet po kilkunastu godzinach od ich spożycia. nudności, wymioty, ból brzucha i głowy, podwyższona temperatura ciała. Przy zatruciu grzybami objawy mogą być podobne podobne jak przy niestrawności lub infekcji przewodu pokarmowego – czytamy na stronie elbląskiego sanepidu.

Przeczytaj więcej o bezpiecznym grzybobraniu.

Kontakt do elbląskiego Sanepidu: ul. Królewiecka 195, tel.: 55 232 74 31.