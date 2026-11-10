28-latek wysyłał pornografię 7-latkowi

28-letni mężczyzna miał prezentować treści pornograficzne przez internetowy komunikator 7-letniemu chłopcu. Dodatkowo miał grozić chłopcu i jego rodzinie pozbawieniem życia. Sprawę prowadzi braniewska policja, mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia.

Sprawa ma swój początek w sierpniu 2026 roku, kiedy to mieszkanka gminy Pieniężno zawiadomiła policjantów o niepokojącej sytuacji dotyczącej jej 7-letniego syna. Chłopiec przez pewien czas korespondował za pośrednictwem komunikatora internetowego z nieznanym mu mężczyzną. W trakcie rozmów nieznajomy przesyłał dziecku zdjęcia o charakterze pornograficznym, prezentował mu tego rodzaju treści. Mama chłopca powiadomiła policję.

- Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Braniewie niezwłocznie podjęli czynności zmierzające do ustalenia tożsamości mężczyzny i wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia. W toku prowadzonych działań ustalono, że za zachowaniem tym stoi 28-letni mieszkaniec Lublina. Mężczyzna został zatrzymany 3 listopada 2026 roku na terenie Lublina przez braniewskich policjantów z Wydziały Kryminalnego wspólnie z policjantami z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Polski w Olsztynie oraz policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - informuje Komenda Powiatowa Policji w Braniewie.

Mężczyźnie postawiono zarzut dotyczący prezentowania treści pornograficznych małoletniemu oraz kierowania gróźb karalnych. - Kiedy chłopiec nie chciał spełnić żądań mężczyzny i przesyłać mu swoich zdjęć, ten miał grozić pozbawieniem zdrowia i życia zarówno dziecku, jak i członkom jego rodziny - informuje braniewska policja.

Mężczyzna decyzją sądu został objęty dozorem policji, ma obowiązek stawiać się trzy razy w tygodniu we wskazanej jednostce policji. Ma również zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych oraz zakaz opuszczania kraju. Sąd zastosował też poręczenie majątkowe.

- W trakcie czynności policjanci zabezpieczyli również urządzenia elektroniczne i nośniki danych, które zostaną poddane dalszej analizie. Sprawa ma charakter rozwojowy. Nadal prowadzone są czynności, których celem jest dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy - informuje braniewska komenda policji.

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