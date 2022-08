"Bezpieczny piątek" - w trosce o bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych

Elbląscy policjanci, wspólnie z przedstawicielami Straży Ochrony Kolei, prowadzą działania w ramach akcji „Bezpieczny przejazd”. Akcja zainicjowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. została nazwana „ Bezpieczny Piątek”. Jej celem jest ograniczenie wypadków na przejazdach.

Głównym celem działań jest przeciwdziałanie niewłaściwym zachowaniom kierowców przekraczających tory kolejowe, a tym samym ograniczenie wypadków drogowych. Dzisiaj (12 sierpnia) policjanci z wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei pełnili służbę w rejonie przejazdu przy ulicy Malborskiej w Elblągu. Tam rozdawali ulotki i pouczali o konieczności zachowania ostrożności w tych newralgicznych miejscach.



Przypominamy główne zasady przy dojeżdżaniu do przejazdów kolejowych. Kierujący pojazdem jest obowiązany:

• zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność;

• przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub innych powodów, przejrzystość powietrza jest zmniejszona;

• prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał, zabrania wjazdu na przejazd;

• w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.



Kierującemu pojazdem zabrania się:

• objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;

• wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

• wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;

• omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.



Pamiętajmy, aby jadąc samochodem zadbać o bezpieczeństwo. Na przejazdach kolejowo-drogowych o tych zasadach należy pamiętać szczególnie. W zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem auto nie ma żadnych szans. Wypadki tego typu kończą się tragicznie.