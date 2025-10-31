W kwestii hali są przecieki

„To nieprawda, że dach przeciekał, tym bardziej że wcale nie padało” – to słynny cytat z ”Misia” Stanisława Barei. Elbląskim sportowcom do śmiechu wcale jednak nie jest, bo wystarczą niezbyt silne opady deszczu, a z dachu hali przy ul. Kościuszki woda leci ciurkiem wprost na parkiet.

Każdy, kto organizuje treningi czy zawody sportowe w hali przy ul. Kościuszki modli się o to, by tego dnia nie padało. A jak już pada, to pracownikom Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego nie pozostaje nic innego, jak stawiać na parkiecie wiadra i rozkładać szmaty, by woda nie rozlewała się po hali.

- Hala była remontowana w środku, dach też był ostatnio naprawiany, ale to specyficzna konstrukcja, która wymaga generalnego remontu – mówi nam jedna z osób, znająca sprawę.

Jak wynika z naszych ustaleń, na początku roku na naprawę miejsc, z których ciekła woda, wydano 50 tys. złotych. Pomogło na jakiś czas, ale po lipcowych ulewach sytuacja znacznie się pogorszyła. Pojawiło się nawet kilkanaście miejsc, z których deszczówka potrafi kapać na parkiet, stwarzając niebezpieczeństwo dla użytkowników.

- Od kilku dni na dachu pracuję dekarze, łatając miejsca, które tego wymagają specjalną żywicą, by na dłuższy czas problem rozwiązać. Powinno to potrwać kilka tygodni. Mamy zapewnione środki z miasta, by dokonać napraw – mówi Hanna Szuszkiewicz, dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Sportowych, którego częścią jest hala MOS przy ul. Kościuszki.

Władze miasta zapewniają, że sprawę traktują poważnie.

- Kwestia bezpieczeństwa użytkowników obiektu jest dla miasta absolutnym priorytetem. W budżecie zabezpieczono środki na przeprowadzenie szczegółowej ekspertyzy budowlanej konstrukcji dachu, która pozwoli określić przyczyny pojawiających się przecieków oraz wskaże kompleksowe i trwałe rozwiązanie problemu. Jednocześnie informujemy, że wszystkie mecze ligowe odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym pomiędzy Zarządcą Obiektu a klubami sportowymi - informuje Jacek Żukowski z referatu prasowego Biura Prezydenta Elbląga.

Urzędnicy zapewniają, że budynek hali MOS jest dopuszczony do użytku, na bieżąco przechodzi przeglądy budowlane.

W niedzielę, 2 listopada, o godz. 17 w hali grają II-ligowi koszykarze Energa Basketball Elbląg. Oby nie padało...