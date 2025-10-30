Miał grozić kobiecie i jej dzieciom, strzelać w jej okna. Trafił do aresztu

29 października pisaliśmy o mężczyźnie, który miał grozić swojej byłej partnerce, a następnie zdemolować jej mieszkanie, strzelał także w jej okna z pistoletu pneumatycznego. Elbląska policja opublikowała komunikat dotyczący zdarzenia, który w całości przytaczamy poniżej.

Policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali 42-letniego mężczyznę podejrzanego o groźby karalne i zniszczenie mienia. Decyzją sądu trafił on do aresztu tymczasowego na trzy miesiące. Do zdarzenia doszło w nocy z 25 na 26 października pod jednym z klubów na terenie Elbląga. 42-latek, który znał pokrzywdzoną, najpierw zaczął grozić kobiecie, że pozbawi życia ją i jej dzieci, a następnie przystawił jej nóż do gardła. Kobieta zdołała uciec i schroniła się w pobliskim domu.

Na tym jednak agresor nie poprzestał. Krótko po zajściu pojawił się pod domem pokrzywdzonej i z pistoletu pneumatycznego strzelał w okna jej mieszkania. Uszkodził szyby, powodując straty szacowane na blisko 4 tysiące złotych. Dzień później, 27 października, mężczyzna został zatrzymany przez elbląskich kryminalnych. Funkcjonariusze weszli do jego mieszkania. Podczas przeszukania zabezpieczyli pistolet pneumatyczny na stalowe kulki, kije bejsbolowe, kastety, pałki oraz nóż, którym miał grozić kobiecie. 42-latek nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt tymczasowy. Mężczyzna nie był wcześniej karany. Sprawa ma charakter rozwojowy – policja nie wyklucza dalszych zatrzymań. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.