Była remiza, będą biura i nie tylko

Miasto podjęło kolejne działania zmierzające do zagospodarowania byłej siedziby Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Bema. Co ma się znaleźć w tym kompleksie?

Samorząd ogłosił właśnie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy budynku przy ul. Bema w Elblągu, gdzie jeszcze niedawno funkcjonowała remiza. Budynek ma być przeznaczony na „potrzeby biurowe”. Planowane są takie roboty budowlane i konstrukcyjne jak rozbiórki elementów w części nadziemnej oraz demontaż instalacji gazowej, wymiana lub modernizacja posadzek, naprawa izolacji przeciwwilgociowej etc.

Wykonawca ma przygotować dawną remizę do zmiany funkcji użytkowej pomieszczeń, zgodnie z warunkami technicznymi, obowiązującymi przepisami i normami techniczno-budowlanymi. Mowa o przebudowie pomieszczeń, wykonaniu nowych otworów okiennych i drzwiowych, naprawie dachu, dociepleniu dachów i stropodachów, budowie windy dla osób ze specjalnymi potrzebami, robotach wykończeniowych i malarskich itd. Planowane są także roboty dotyczące instalacji elektrycznych, p.poż, sanitarnych...

- W rozwiązaniach projektowych należy przewidzieć urządzenia wykorzystujące energię wytworzoną z odnawialnych źródeł energii oraz umożliwiających wytwarzanie energii z takich źródeł, a także technologie mające na celu budowę budynków o wysokiej efektywności energetycznej – czytamy w dokumentacji.

Wnętrze budynku, czerwiec 2024, fot. Anna Deimbińska

Wykonawca ma też przygotować projekt zagospodarowania terenu przy budynku, uwzględnić małą architekturę etc. W samym budynku mają funkcjonować liczne pomieszczenia biurowe, socjalne, gospodarcze, kuchenne, szatnie, toalety, natryski, sala do ćwiczeń i inne. Przewidywane jest też m. in. utworzenie sali na 100 osób.

Kryteria brane pod uwagę w przetargu to cena (60 proc.) i doświadczenie projektanta (40 proc.). Termin otwarcia ofert wyznaczono na 14 listopada.

O planach zagospodarowania dawnej remizy pisaliśmy m. in. w lutym tego roku.

- Jesteśmy po inwentaryzacji, przygotowujemy się do opracowania dokumentacji remontu. Mamy pewien plan. Wstępnie chcielibyśmy pomyśleć o miejscu spotkań dla młodych i Centrum Obsługi Organizacji Pozarządowych – wyjaśniał Michał Missan, prezydent Elbląga podczas konferencji prasowej. W linkowanym materiale znajduje się więcej informacji o dotychczasowych losach budynku po przeprowadzce strażaków na Łęczycką.

W zeszłym roku odwiedziliśmy też wnętrze kompleksu po strażakach. Materiał z galerią zdjęć w tekście W dawnej komendzie Żubr hasa.