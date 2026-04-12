Brutalnie znęcał się nad zwierzątami

Prokuratura Rejonowa w Elblągu wszczęła postępowanie w sprawie znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzętami przez mieszkańca Pasłęka. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 1 kwietnia.

- Mirosław K., działając ze szczególnym okrucieństwem, znęcał się nad zwierzętami, w ten sposób że, wielokrotnie strzelał do kotów z broni pneumatycznej - wiatrówki używając pocisku śrutowego, powodując u nich obrażenia ciała – informuje prok. Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Mirosław K. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i w złożonych wyjaśnieniach potwierdził dotychczasowe ustalenia śledczych. W jego aucie znaleziono broń pneumatyczną oraz śrut.

- Zastosowano wobec podejrzanego wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, obejmującego obowiązek stawiennictwa we właściwej miejscowo jednostce i obowiązek informowania o każdorazowym wyjeździe z miejsca pobytu i terminie powrotu, poręczenia majątkowego w kwocie 5 tys. zł oraz zakazu opuszczania kraju, połączonego z zatrzymaniem paszportu – informuje prok. Ewa Ziębka.

Mirosławowi K. grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności .