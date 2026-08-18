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Był pod wpływem, najechał na tył innego auta

 Elbląg, Był pod wpływem, najechał na tył innego auta
Fot. KMP Elbląg

Pewien 22-latek na drodze S22 na wysokości Błudowa najechał w weekend mazdą na tył osobowego volvo. Gdy na miejsce przyjechali policjanci z ruchu drogowego, okazało się, że ów 22-latek jest pijany i ma blisko promil alkoholu w organizmie.

Młody mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie. Do szpitala trafił 51-letni mężczyzna kierujący volvo, a jego dwie pasażerki doznały ogólnych potłuczeń.

Sprawca będzie odpowiadał za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości.


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