Był pod wpływem, najechał na tył innego auta

Pewien 22-latek na drodze S22 na wysokości Błudowa najechał w weekend mazdą na tył osobowego volvo. Gdy na miejsce przyjechali policjanci z ruchu drogowego, okazało się, że ów 22-latek jest pijany i ma blisko promil alkoholu w organizmie.

Młody mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie. Do szpitala trafił 51-letni mężczyzna kierujący volvo, a jego dwie pasażerki doznały ogólnych potłuczeń.

Sprawca będzie odpowiadał za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości.