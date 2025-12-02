Chciał mieć więcej pieniędzy, stracił sto tysięcy

Miał pomysł na zainwestowanie pieniędzy, a że znalazł w internecie korzystną ofertę, która pozwalała szybko pomnożyć pieniądze i to w bardzo krótkim czasie, to z niej skorzystał. Mowa tu o pewnym 60-latku, który łącznie „zainwestował” ponad 100 tysięcy złotych. Zaprzestał "inwestycji" w momencie, gdy bank zablokował mu konto.

Mężczyzna na bankowej infolinii dowiedział się, że padł ofiarą oszustwa i że powinien zgłosić to na policję. Wizyta w komendzie uświadomiła mu, że oszuści „pracowali” nad nim 2 miesiące. Pierwszy kontakt miał z nimi w październiku tego roku.

Mężczyzna wziął 2 kredyty na łączną kwotę ponad 100 tysięcy złotych, za ich namową zainstalował też w swoim telefonie aplikację do zdalnego sterowania urządzeniem, przez co oszuści mieli stały dostęp chociażby do jego aplikacji bankowej.

Poruszając się w świecie internetu, a w szczególności tym, który dotyka pieniędzy, przelewów, bankowości, trzeba być wyjątkowo ostrożnym i czujnym. Jeżeli ktoś prosi nas o zainstalowanie jakiejkolwiek aplikacji w telefonie można zawsze sprawdzić od czego jest taka aplikacja i jakie ryzyka powoduje.