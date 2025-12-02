UWAGA!

Chciał mieć więcej pieniędzy, stracił sto tysięcy

Fot. KMP Elbląg

Miał pomysł na zainwestowanie pieniędzy, a że znalazł w internecie korzystną ofertę, która pozwalała szybko pomnożyć pieniądze i to w bardzo krótkim czasie, to z niej skorzystał. Mowa tu o pewnym 60-latku, który łącznie „zainwestował” ponad 100 tysięcy złotych. Zaprzestał "inwestycji" w momencie, gdy bank zablokował mu konto.

Mężczyzna na bankowej infolinii dowiedział się, że padł ofiarą oszustwa i że powinien zgłosić to na policję. Wizyta w komendzie uświadomiła mu, że oszuści „pracowali” nad nim 2 miesiące. Pierwszy kontakt miał z nimi w październiku tego roku.

Mężczyzna wziął 2 kredyty na łączną kwotę ponad 100 tysięcy złotych, za ich namową zainstalował też w swoim telefonie aplikację do zdalnego sterowania urządzeniem, przez co oszuści mieli stały dostęp chociażby do jego aplikacji bankowej.

Poruszając się w świecie internetu, a w szczególności tym, który dotyka pieniędzy, przelewów, bankowości, trzeba być wyjątkowo ostrożnym i czujnym. Jeżeli ktoś prosi nas o zainstalowanie jakiejkolwiek aplikacji w telefonie można zawsze sprawdzić od czego jest taka aplikacja i jakie ryzyka powoduje.

nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu

  • ☹️ No przecież NIE CHCE MI SIĘ WIERZYĆ! Współczuję, ale to na własne życzenie.
  • To się po prostu w głowie nie mieści... - tylko współczuć. Dwa kredyty SZOK.
  • @Hanut - Już nawet ciężko współczuć, tyle trąbią o tym w necie i telewizji. Kto przy zdrowych zmysłach instaluje aplikację dającą zdalny dostęp do telefonu czy laptopa i daje dostęp do urządzenia nieznanej osobie? W sumie nawet mi go nie żal
  • A kto mu dał takie kredyty - oszust
  • @elblążanin 23 - Pewnie z fundacji PiS ?
  • AnyDesk jest potrzebny do połączenia jeśli mamy problemy z operacją danego tematu, podobnie z miałem z zainwestowaniem tysiąca złotych w giełdzie walut a że pierwszy raz to zaufałem w pomoc i podając AnyDysk łączysz się z prowadzącym transakcje, tym samym dajesz mu wgląd do konta ! Jak trafisz na oszusta i jesteś naiwny dalej to wyczyści do dna. Jak tak straciłem tysiąc, kiedy niby wygrałem sumę na niby giełda Forex All to nie mogłem nic wybrać bo to była fikcja trudna do wytłumaczenia na portalu, jak zorientowali się że rozpocząłem dochodzenie to giełda znikła, telefony też i tu nic policja nie pomoże. Oczywiście zmieniłem wszystkie dane konta i zablokowałem kartę by nie było gorzej. Zdarzyło mi się coś takiego pierwszy raz w życiu, nie sposób odróżniać ALL od oryginału kiedy potrafią podszyć się pod prawdziwy Forex. Piszę nie po to byście zadawali pytania i wyśpiewywali tylko byście mieli to na uwadze.
