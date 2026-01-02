Długo nie pojeździł...
18-latek, który jeszcze nie zdążył odebrać prawa jazdy, spowodował kolizję na drodze w okolicach Łęcza. Miał 2,2 promila alkoholu w organizmie...
Do kolizji doszło 1 stycznia. 18-latek kierując Fordem Mondeo spowodował kolizję z Nissanem. Nastolatek był pijany (2,2 promila), a po zdarzeniu próbował kontynuować jazdę, mimo oderwanej półosi i koła w fordzie... Policjanci zabrali mu elektroniczne prawo jazdy, bo... Dokumenty nie zdążył jeszcze odebrać po zdanym egzaminie.
- 18-latek został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł. Będzie też odpowiadał przed sądem za kierowanie w stanie nietrzeźwości, grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności, grzywna, przepadek pojazdu lub jego równowartości – informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu.