Pewna elblążanka znalazła w internecie ogłoszenie dotyczące inwestycji i je otworzyła. Zostawiła tam kontakt do siebie i po niedługim czasie zadzwonił "konsultant" oferujący pomoc w inwestowaniu.

Kobieta przelała na podane konto kwotę ponad 40 tysięcy złotych. Co ważne "na zachętę" oszuści wypłacili jej 135 złotych, aby uwiarygodnić całą tą sytuację. Po miesiącu, gdy kobieta zorientowała się, że nie ma dostępu do swoich pieniędzy a stan jej konta jest tylko wygenerowany przez oszustów... zgłosiła sprawę na policję.

Piszemy to ku przestrodze innych osób chcących "inwestować" w podobny sposób.