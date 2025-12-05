Elbląscy policjanci podsumowali działania NURD

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu zakończyli działania prewencyjno-kontrolne pod nazwą „NURD" – Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego. Działania były prowadzone w całym województwie warmińsko-mazurskim. Akcja miała na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i użytkowników hulajnóg, czyli tych uczestników ruchu, którzy w przypadku zdarzeń drogowych są szczególnie narażeni na obrażenia.

Wczoraj (4 grudnia) w ramach działań funkcjonariusze z Elbląga przeprowadzili szereg kontroli i interwencji. W sumie nałożyli 36 mandatów karnych, skierowali 5 wniosków o ukaranie do sądu oraz udzielili 23 pouczenia. Aż 37 wykroczeń dotyczyło przekroczenia prędkości – jednej z głównych przyczyn zagrożeń na drogach, a aż 24 miało miejsce w okolicach przejść dla pieszych. 5 kierowców popełniło wykroczenia wobec pieszych i tyle samo piesi niestosowali się do przepisów ruchu drogowego.

Policjanci przeprowadzili także 126 badań na zawartość substancji zabronionych, w tym alkoholu, co miało na celu eliminowanie z ruchu kierowców znajdujących się pod ich wpływem. Wszyscy kontrolowani byli trzeźwi.

W trakcie akcji odnotowano 10 kolizji drogowych. Mundurowi przeprowadzili również 79 legitymowań oraz skontrolowali 71 pojazdów i 8 pieszych. Zatrzymali 6 dowodów rejestracyjnych

Działania „NURD" są cyklicznie prowadzone przez policję w całym kraju. Ich celem jest nie tylko karanie za wykroczenia, ale przede wszystkim podnoszenie świadomości wszystkich uczestników ruchu drogowego na temat bezpieczeństwa.

Najczęstsze przewinienia pieszych: 1. Przechodzenie w miejscu niedozwolonym – poza przejściem dla pieszych, zwłaszcza w rejonie skrzyżowań. 2. Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd – nawet na przejściu. 3. Ignorowanie sygnalizacji świetlnej – przechodzenie na czerwonym świetle. 4. Korzystanie z telefonu lub słuchawek podczas przechodzenia przez jezdnię – co zmniejsza czujność i reakcję na zagrożenia. 5. Poruszanie się po niewłaściwej stronie jezdni lub drogi – zwłaszcza po zmroku, bez elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym.

Najczęstsze przewinienia kierowców względem pieszych i rowerzystów: 1. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu – to jedno z najpoważniejszych wykroczeń. 2. Przekraczanie prędkości w rejonie przejść dla pieszych, szkół czy osiedli – znacznie zwiększa ryzyko potrącenia. 3. Nieprawidłowe wyprzedzanie w rejonie przejść dla pieszych – często bez zachowania bezpiecznego odstępu. 4. Brak zachowania szczególnej ostrożności przy skręcie w drogę poprzeczną – kiedy pieszy lub rowerzysta ma pierwszeństwo. 5. Nieustąpienie pierwszeństwa rowerzyście na przejeździe dla rowerów. Zarówno piesi, jak i kierowcy mają wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Kluczowa jest wzajemna ostrożność, przewidywanie zachowań innych oraz przestrzeganie przepisów. Działania takie jak „NURD" mają właśnie na celu przypomnienie o tych zasadach i poprawę bezpieczeństwa na drogach.