Elbląscy policjanci podsumowali działania NURD

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu przeprowadzili działania prewencyjno-kontrolne pod nazwą „NURD” – Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego. Akcja miała na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg, czyli tych uczestników ruchu drogowego, którzy w przypadku zdarzeń drogowych są szczególnie narażeni na poważne obrażenia.

W środę (4 marca 2026 r.) funkcjonariusze prowadzili wzmożone kontrole na terenie miasta i powiatu. W trakcie działań nałożyli łącznie 53 mandaty karne, skierowali 5 wniosków o ukaranie do sądu oraz udzielili 21 pouczeń. Aż 44 wykroczenia dotyczyły przekroczenia dozwolonej prędkości – jednej z głównych przyczyn zagrożeń na drogach. Trzech kierowców dopuściło się wykroczeń wobec pieszych, natomiast piesi naruszyli przepisy ruchu drogowego w 12 przypadkach.

Podczas akcji odnotowano również 10 kolizji drogowych. Policjanci wylegitymowali 99 osób oraz skontrolowali 77 pojazdów. Wszyscy sprawdzeni kierujący byli trzeźwi.

Działania „NURD” są cyklicznie prowadzone przez policję w całym kraju. Ich celem jest nie tylko reagowanie na wykroczenia, ale przede wszystkim zwiększanie świadomości wszystkich uczestników ruchu drogowego w zakresie bezpieczeństwa.

Do najczęstszych przewinień pieszych należą m.in.: przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych, wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd, ignorowanie sygnalizacji świetlnej, korzystanie z telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię czy poruszanie się po niewłaściwej stronie drogi, zwłaszcza po zmroku bez elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym.

Z kolei kierowcy najczęściej dopuszczają się takich wykroczeń jak: nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu, przekraczanie prędkości w rejonie przejść dla pieszych, szkół czy osiedli, nieprawidłowe wyprzedzanie w pobliżu przejść dla pieszych, brak szczególnej ostrożności podczas skrętu w drogę poprzeczną oraz nieustąpienie pierwszeństwa rowerzystom na przejazdach dla rowerów.

Policjanci przypominają, że zarówno piesi, jak i kierowcy mają realny wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Kluczowe znaczenie ma wzajemna ostrożność, przewidywanie zachowań innych uczestników ruchu oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów.