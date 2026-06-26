Elektrykiem, a jednak na gazie
- Gdzie pan jechał w takim stanie? - Do domu... z pracy.
Ten krótki dialog miał miejsce podczas kontroli drogowej mężczyzny, który kierował elektrycznym rowerem. Policjanci otrzymali zgłoszenie o rowerzyście, który najprawdopodobniej zasłabł I przewrócił się.
Gdy przyjechali na miejsce na ul. Niską okazało się, że rowerzysta jest po prostu... pijany. Badanie alkotestem wykazało 2 promile alkoholu w organizmie.
Sytuacja zakończyła się na mandacie w wysokości 2,5 tys. złotych.
nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu