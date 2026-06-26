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Elektrykiem, a jednak na gazie

 Elbląg, Elektrykiem, a jednak na gazie

- Gdzie pan jechał w takim stanie? - Do domu... z pracy.

Ten krótki dialog miał miejsce podczas kontroli drogowej mężczyzny, który kierował elektrycznym rowerem. Policjanci otrzymali zgłoszenie o rowerzyście, który najprawdopodobniej zasłabł I przewrócił się.

Gdy przyjechali na miejsce na ul. Niską okazało się, że rowerzysta jest po prostu... pijany. Badanie alkotestem wykazało 2 promile alkoholu w organizmie.

Sytuacja zakończyła się na mandacie w wysokości 2,5 tys. złotych.


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