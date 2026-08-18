Jechał Grunwaldzką, miał ponad dwa promile

Policjanci prewencji zatrzymali 17 sierpnia na al. Grunwaldzkiej pewnego 40 latka, który kierował osobowym renault. Funkcjonariuszy zainteresował "styl" z jakim poruszało się auto.

Interesująca była dokładniej jazda od linii rozdzielającej pasy do krawężnika. Gdy funkcjonariusze zbadali trzeźwość 40-latka, okazało się że ma on 2,2 promila alkoholu w organizmie.

Dalej już nie pojechał. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. Teraz odpowie przed sądem za kierowanie autem w stanie nietrzeźwości. Może mu grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.