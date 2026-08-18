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Jechał Grunwaldzką, miał ponad dwa promile

 Elbląg, Jechał Grunwaldzką, miał ponad dwa promile

Policjanci prewencji zatrzymali 17 sierpnia na al. Grunwaldzkiej pewnego 40 latka, który kierował osobowym renault. Funkcjonariuszy zainteresował "styl" z jakim poruszało się auto.

Interesująca była dokładniej jazda od linii rozdzielającej pasy do krawężnika. Gdy funkcjonariusze zbadali trzeźwość 40-latka, okazało się że ma on 2,2 promila alkoholu w organizmie.

Dalej już nie pojechał. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. Teraz odpowie przed sądem za kierowanie autem w stanie nietrzeźwości. Może mu grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.


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