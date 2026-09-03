UWAGA!

Kierował po wpływem i mimo zakazu. Trafił na rok za kratki

 Elbląg, Kierował po wpływem i mimo zakazu. Trafił na rok za kratki
Fot. KMP Elbląg

Pewien 41-latek kierował na ul. Płk. Dąbka toyotą verso. Problem w tym, że zatrzymał go policyjny patrol, a mężczyzna w ogóle nie powinien kierować autem, gdyż miał sądowy zakaz.

Co więcej, "wydmuchał" podczas kontroli wynik: 2,80 promila alkoholu.

Sprawa trafiła do sądu a dziś znamy już wyrok jaki zapadł wobec 41-latka:

1 rok pozbawienia wolności, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, 10 tys. zł świadczenia pieniężnego, 5 tys. zł nawiązki na rzecz Skarbu Państwa


A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Prawo i porządek

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama