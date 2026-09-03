Kierował po wpływem i mimo zakazu. Trafił na rok za kratki

Fot. KMP Elbląg

Pewien 41-latek kierował na ul. Płk. Dąbka toyotą verso. Problem w tym, że zatrzymał go policyjny patrol, a mężczyzna w ogóle nie powinien kierować autem, gdyż miał sądowy zakaz.

Co więcej, "wydmuchał" podczas kontroli wynik: 2,80 promila alkoholu. Sprawa trafiła do sądu a dziś znamy już wyrok jaki zapadł wobec 41-latka: 1 rok pozbawienia wolności, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, 10 tys. zł świadczenia pieniężnego, 5 tys. zł nawiązki na rzecz Skarbu Państwa

nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu