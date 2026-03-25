Mazurska zablokowana, sprawdź objazd
Uwaga! Ulica Mazurska po wtorkowym pożarze ciężarowej Scani jest wciąż zablokowana. Obowiązują objazdy.
Objazd jest zorganizowany ulicą Pszeniczną, ale tylko dla pojazdów nieprzekraczających 3,5 tony. Dla jadących w stronę Tolkmicka polecamy drogę przez Łęcze lub Pogrodzie.
Na ul. Mazurskiej będzie się odbywało dziś (25 marca) frezowanie asfaltu z uwagi na uszkodzoną nawierzchnię i wtopione w jezdnie (po pożarze) fragmenty metalowych elementów.
nadkom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu