Miał 0,9 promila prowadząc motocykl. Są wydał wyrok

32-letni mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z Pasłęka, gdy jechał motocyklem ulicą Bohaterów Westerplatte. Badanie alkotestem wykazało u niego 0,9 promila alkoholu w organizmie. Było to we wrześniu 2025 roku.

Policjanci skierowali wtedy wniosek o ukaranie do sądu. Dziś znamy już wyrok jaki zapadł.

Sąd skazał 32-latka na:

- 6 miesięcy pozbawienia wolności

- dożywotni zakaz kierowania pojazdów

- 10 tys. złotych świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym

- przepadek pojazdu, którym kierował

inf. KMP Elbląg

