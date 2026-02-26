Miał 0,9 promila prowadząc motocykl. Są wydał wyrok
32-letni mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z Pasłęka, gdy jechał motocyklem ulicą Bohaterów Westerplatte. Badanie alkotestem wykazało u niego 0,9 promila alkoholu w organizmie. Było to we wrześniu 2025 roku.
Policjanci skierowali wtedy wniosek o ukaranie do sądu. Dziś znamy już wyrok jaki zapadł.
Sąd skazał 32-latka na:
- 6 miesięcy pozbawienia wolności
- dożywotni zakaz kierowania pojazdów
- 10 tys. złotych świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
- przepadek pojazdu, którym kierował
inf. KMP Elbląg