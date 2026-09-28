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Miał 3,9 promila i jechał... po alkohol

 Elbląg, Miał 3,9 promila i jechał... po alkohol
Fot. Straż Graniczna

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach zatrzymali obywatela Ukrainy. Mężczyzna wsiadł za kierownicę auta, mając ponad 3,9 promila alkoholu.

28-latek z Ukrainy, mieszkający w powiecie braniewskim, wybrał się busem pracodawcy, bez jego zgody, do pobliskiej miejscowości po alkohol. Badanie alkomatem potwierdziło, że kierowca jest pijany i w trakcie zatrzymania miał ponad 3,9 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach pijanego kierowcę przekazali policjantom z Braniewa, którzy prowadzą dalsze czynności w sprawie.


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