Miał 3,9 promila i jechał... po alkohol

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach zatrzymali obywatela Ukrainy. Mężczyzna wsiadł za kierownicę auta, mając ponad 3,9 promila alkoholu.

28-latek z Ukrainy, mieszkający w powiecie braniewskim, wybrał się busem pracodawcy, bez jego zgody, do pobliskiej miejscowości po alkohol. Badanie alkomatem potwierdziło, że kierowca jest pijany i w trakcie zatrzymania miał ponad 3,9 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach pijanego kierowcę przekazali policjantom z Braniewa, którzy prowadzą dalsze czynności w sprawie.