Alarm na Dojazdowej. Policja zamknęła dojazd do firm

Na terenie jednej z firm przy ul. Dojazdowej /Rybnej pracownik znalazł butelki z nieznaną substancją i powiadomił służby. Policja zamknęła dojazd do firm.

- Pracownik jednej z elbląskich firm powiadomił policję o znalezieniu przy budynku plastikowych butelek z nieznaną substancją, znajdowały się one przy przyłączu gazowym budynku - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

O sytuacji pracownik powiadomił służby.

- Na miejscu pracują policjanci oraz strażacy. Została wydzielona strefa niebezpieczna, a także ewakuowano osoby z ww. budynku - dodaje Krzysztof Nowacki. - Na miejsce jedzie grupa minersko-pirotechniczna SPKP KWP Olsztyn, a także funkcjonariusze Laboratorium Kryminalistycznego, aby określić, czy znalezione przedmioty mogły wywołać zagrożenie, czy jest to próba wywołania fałszywego alarmu.