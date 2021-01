Nadal oszukują „na policjanta”

W ostatnim czasie w Elblągu nasiliły się przypadki oszustw „na policjanta”. Jedna ze starszych kobiet straciła 40 tysięcy złotych. Policja apeluje do osób starszych i ich rodzin o ostrożność.

Policja przypomina po raz kolejny, że prawdziwi funkcjonariusze nigdy nie proszą mieszkańców o przekazywanie żadnych pieniędzy. Niestety, oszuści nie próżnują i nadal dochodzi do przestępstw „na policjanta”. W ostatnim czasie w Elblągu doszło do kilku przypadków, w których oszuści przekonali starsze osoby, by przekazali rzekomym policjantom reklamówki z pieniędzmi, wyrzucając je... przez okno. Jedna z kobiet straciła w ten sposób 40 tysięcy zł.

- Policjanci przestrzegają przed udziałem w jakichkolwiek „tajnych działaniach służb”. To po prostu oszustwo, którego celem jest pozyskanie naszych pieniędzy. Do osób opiekujących się starszymi osobami apelujemy o rozmowę i przedstawienie powyższej sytuacji swoim podopiecznym. Jeżeli będą znali mechanizm oszustwa, jest szansa, że nie staną się jego ofiarą – apeluje kom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.