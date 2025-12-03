Niskie temperatury są zagrożeniem dla życia i zdrowia. Nie bądź obojętny!

Spadki temperatury poniżej zera każdej jesieni i zimy niosą realne zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób. Najbardziej narażeni są ludzie w kryzysie bezdomności, osoby starsze, samotne, a także osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu. W takich warunkach nawet krótki czas spędzony na dworze może prowadzić do wychłodzenia organizmu. Policjanci apelują: nie bądźmy obojętni – reagujmy! Jeden telefon może uratować czyjeś życie.

Jak co roku funkcjonariusze przypominają, że w okresie zimowym każda informacja dotycząca osoby zagrożonej wychłodzeniem jest natychmiast sprawdzana. Mundurowi proszą, by dzwonić na numer alarmowy 112 za każdym razem, gdy zauważymy człowieka, który może potrzebować pomocy. Szczególnym ryzykiem objęci są bezdomni, seniorzy oraz osoby nietrzeźwe, które z racji stanu lub okoliczności mogą nie być w stanie zadbać o własne bezpieczeństwo.

Patrole policyjne w tym czasie częściej kontrolują miejsca, w których mogą przebywać osoby pozbawione schronienia – pustostany, altany na działkach czy inne niezamieszkałe obiekty. Każdego roku policjanci monitorują sytuację osób bezdomnych, proponując im przewiezienie do placówek, w których zapewnione są ciepłe posiłki, nocleg i podstawowa opieka. Funkcjonariusze podkreślają, że taka pomoc często ratuje życie.

Równie ważna jest wrażliwość na potrzeby osób starszych, samotnych i nieporadnych życiowo. Zimno, lód i śnieg mogą stanowić dla nich poważną barierę w codziennym funkcjonowaniu. Warto zapytać sąsiada lub znajomego, czy nie potrzebuje wsparcia – w zrobieniu zakupów, załatwieniu sprawunków czy rozmowie. W sytuacjach budzących niepokój można także powiadomić Ośrodek Pomocy Społecznej.

Policja apeluje: nie przechodźmy obok takich osób obojętnie. Każdy z nas może pomóc. Oprócz numeru alarmowego 112, sytuacje wymagające interwencji można zgłaszać również poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa – wystarczy wybrać opcję „Osoba bezdomna wymagająca pomocy" i wskazać lokalizację na mapie.

Nasza reakcja może zdecydować o czyimś życiu. Okazujmy życzliwość, reagujmy i pomagajmy tym, którzy sami nie są w stanie o siebie zadbać. Pamiętajmy – w niskich temperaturach każdy gest wsparcia ma ogromne znaczenie.