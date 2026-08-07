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Oszukana na 53 tysiące złotych. Myślała, że inwestuje

 Elbląg, Oszukana na 53 tysiące złotych. Myślała, że inwestuje

Do pewnej 69-latki przez dwa miesiące wydzwaniały dwie, nieznane jej osoby - kobieta i mężczyzna. Namówiły ją by zainwestowała pieniądze w akcje spółki paliwowej. Problem w tym, że wszystko odbywało się na nieistniejącej platformie inwestycyjnej, a przelane przez 69-latkę pieniądze trafiły (w dużym uproszczeniu) na konto oszustów.

69-latka straciła w ten sposób ponad 53 tysiące złotych.

- W tym miejscu zwykle piszemy, by nie ulegać takim namowom nieznanych osób itd... Niech ta kolejna historia będzie po prostu ostrzeżeniem dla innych - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu


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