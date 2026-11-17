Palił odpady na strychu. "Kontrolował płomień"

Porządkował strych i wpadł na pomysł, że śmieci spali w... garnku. Dym zaniepokoił pozostałych mieszkańców, którzy wezwali straż pożarną i policję.

Mowa o 34-latku, który rozpalił w metalowych garnkach małe ogniska w budynku przy ul. Robotniczej. W rozmowie z policjantami przyznał, że "kontrolował płomień i... przykrywał go plandeką, gdy ten był zbyt duży". Poza tym wspomniane garnki ustawił przy niewielkim okienku, aby dym wydobywał się na zewnątrz...

Brak słów.

To interwencje, z jakimi spotykają się policjanci. Logika i działanie niektórych osób bywają naprawdę pokrętne...

Interwencja zakończyła się na 500-złotowym mandacie dla mieszkańca owego budynku. Mężczyzna został pouczony... by tak nie robić.